HĐND huyện Vĩnh Lộc khoá XX tổ chức kỳ họp thứ 5

Ngày 15-7, HĐND huyện Vĩnh Lộc khoá XX, nhiệm lỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 huyện Vĩnh Lộc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với số người mắc COVID-19 tăng nhanh và duy trì ở mức cao hầu hết tại các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cấp, các ngành, địa phương và sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển.

Đồng chí Lữ Minh Thư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, nên tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ như nông nghiệp phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 20,72% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 19,96% so với cùng kỳ; tổng huy động vốn đầu tư phát triển tăng 28,86% so với cùng kỳ; thành lập mới doanh nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đến nay, xã Minh Tân đã đạt ¼ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; xã Vĩnh Hùng đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt bình quân 9/15 tiêu chí; đã có 1 sản phẩm (là Nem dê nướng Khương Đạo) được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP hạng 3 sao.

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết góp phần củng cố lòng tin trong Nhân dân.

6 tháng cuối năm, huyện Vĩnh Lộc đặt ra mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 19,04%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 22.276 tấn; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; tổng huy động vốn đầu tư phát triển thực hiện đạt 1.250 tỷ đồng; thành lập mới 28 doanh nghiệp; xây dựng Trường Mầm non Vĩnh Yên đạt chuẩn quốc gia; xã Vĩnh Hùng đạt nông thôn mới nâng cao, xã Minh Tân đạt nông thôn mới kiểu mẫu; có 11 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm 4 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng 3 sao...

Tại kỳ họp, HĐND huyện Vĩnh Lộc đã thảo luận, xem xét, quyết định, thông qua báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước và thực hiện kế hoạch đầu tư công và một số báo cáo quan trọng khác; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND và các Ban của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát thực hiện các nghị quyết về đầu tư công; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các Ban HĐND huyện; các tờ trình của UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn....

Tô Hà