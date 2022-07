HĐND huyện Hoằng Hoá khoá XXI tổ chức kỳ họp thứ 5

Sáng 7-7, HĐND huyện Hoằng Hoá khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 5 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hoá trình bày tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2022 kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,51%; tổng giá trị sản xuất 6 tháng ước đạt 9.551.711 triệu đồng, tăng 16,51% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từng bước giảm tỷ trọng trong ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất trồng trọt 6 tháng đầu năm ước đạt 715.907 triệu đồng, bằng 53,97% kế hoạch và tăng 5,2% so với cùng kỳ. Sản xuất ngành trồng trọt trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, các đơn vị đã tập trung chỉ đạo gieo trồng đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ của huyện đề ra. Các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm tiếp tục được duy trì và mở rộng, tổng diện tích cây trồng liên kết theo chuỗi giá trị là 400,3 ha. Về thủy sản, giá trị sản xuất ước đạt 561.934 triệu đồng, đạt 55,16% kế hoạch và tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và thôn kiểu mẫu tiếp tục được tập trung thực hiện. Huyện tập trung chỉ đạo 3 xã Hoằng Giang, Hoằng Lưu, Hoằng Tân xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Hoằng Thái xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Về sản xuất công nghiệp, xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sau thời gian dài gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã phục hồi và tăng trưởng so với cùng kỳ. Thời điểm Quý I-2022, một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng do nhiều lao động nghỉ việc tại nhà để điều trị COVID-19, song các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng linh hoạt trong bố trí lao động, tập trung đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm.

Huyện đã hoàn thiện và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp; phê duyệt, bổ sung các cụm công nghiệp Phú Quý, Hoằng Đông vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành các thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư khởi công mới 10 công trình; nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 15 công trình vốn ngân sách cấp huyện; một số sự án lớn của các doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục được đầu tư. Huyện làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 4.946.270 triệu đồng, tăng 18,04% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực dịch vụ - thương mại tiếp tục phục hồi và phát triển. Giá trị sản xuất 6 tháng ước đạt 3.109.040 triệu đồng, tăng 20,12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá xăng, dầu tăng mạnh, làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Ở lĩnh vực tài nguyên - môi trường, công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được quan tâm với 17 dự án, số tiền trúng đấu giá 647,24 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã cấp 1.024 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 18,93 ha; giao đất 1 dự án công trình công cộng; cho thuê 3 dự án. Công tác GPMB đối với các dự án lớn, có tính chất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là dự án đường ven biển.

Ở lĩnh vực thu, chi ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.278.389 triệu đồng, bằng 91,6% kế hoạch tỉnh giao. Công tác mời gọi, thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm và đạt hiệu quả. Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa thu hút được 7 nhà đầu tư, trong đó có 2 nhà đầu tư nước ngoài; cụm công nghiệp Thái Thắng thu hút được 3 nhà đầu tư…

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc khi Khu du lịch biển Hải Tiến trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Trong 6 tháng, Khu du lịch đã đón trên 500.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 420 tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Sau hơn 2 năm phải giãn cách, trì hoãn vì phòng, chống dịch COVID-19 thì nay các hoạt động văn hóa được duy trì và sôi động trở lại. Chất lượng giáo dục đào tạo được giữ vững, năm học 2021-2022 là năm thứ 5 liên tiếp huyện Hoằng Hóa xếp thứ nhất toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh. Tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Hoằng Hóa sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; xem xét, thông qua báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI; thảo luận, xem xét và thông qua nhiều tờ trình quan trọng khác như: Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp huyện, giai đoạn 2021-2025; các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án; các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đã được HĐND huyện thông qua (gồm 18 dự án mới và 9 dự án điều chỉnh)…

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra vào sáng mai (8-7).

Việt Hương