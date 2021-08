HĐND huyện Bá Thước khóa XXII tổ chức kỳ họp thứ hai

HĐND Bá Thước khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ hai thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp thứ hai HĐND huyện Bá Thước

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện y kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ hai HĐND huyện; Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân huyện về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; Báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện về công tác xét xử, thị hành án...

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND huyện lần thứ hai

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Bá Thước giữ vững ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển khởi sắc. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Trong lĩnh vực kinh tế tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm được 2.413 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Trong đó ngành nông, lâm, thủy sản tăng 12,8%; công nghiệp - xây dựng tăng 16,1%; dịch vụ tăng 14,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trên 40 tỷ đồng, đạt 56,9% so với dự toán tỉnh giao; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước được trên 818 tỷ đồng, đạt trên 68% kế hoạch năm, tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được triển khai tích cực, hiệu quả; công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường được kiểm soát chặt chẽ. Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận và chất vấn liên quan đến các vấn đề: Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các chương trình dự án nhất là các dự án liên quan đến cơ sở vật chất văn hóa, trường lớp học, đường giao thông, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới. Kiến nghị đơn vị thi công quốc lộ 217 sớm đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng; ngành điện sớm có các giải pháp nâng cấp hệ thống điện lưới nông thôn; công tác tích tụ tập trung đất đai kết quả chưa cao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm cần phải sớm khắc phục.

Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước tiếp thu giải trình tại kỳ họp.

Với tinh thần làm việc thẳng thắn, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, lãnh đạo UBND huyện Bá Thước và các ngành chức năng đã giải trình và làm rõ các ý kiến kiến nghị tại kỳ họp, đồng thời, đưa ra các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc trong huyện.

Kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thế Anh