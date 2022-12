Hậu Lộc đạt và vượt kế hoạch 24/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 19-12, HĐND huyện Hậu Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp.

Năm 2022 huyện Hậu Lộc hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt KH, 9 chỉ tiêu đạt KH. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15,6%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.628 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động cho đầu tư phát triển đạt 3.466 tỷ đồng, bằng 101,9% KH; Tổng thu NSNN đạt 1.695,36 tỷ đồng, vượt 84,3% dự toán tỉnh giao và vượt 56,2% dự toán huyện giao. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Đến nay huyện có 18/21 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 107/132 thôn đạt chuẩn NTM, chiếm 81,06%; 9 thôn NTM kiểu mẫu, chiếm 6,8%; huyện đạt 20/36 chỉ tiêu huyện NTM. Lũy kế đến nay, toàn huyện có 8 sản phẩm OCOP.

Các đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc; Lương Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc chủ tọa kỳ họp.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì, đạt kết quả tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Toàn huyện có 142/153 thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa, vượt 108,4% so với kế hoạch giao. Chương trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quản lý Nhà nước được đẩy mạnh; 100% cán bộ, công chức khối chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn trên địa bàn huyện được cấp chữ ký số cá nhân; 100% văn bản giữa các cơ quan hành chính Nhà nước được thiết lập, trao đổi trên môi trường điện tử; UBND huyện giải quyết văn bản đến hạn đạt 100%. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm, tổng số trường được công nhận đạt 78/83 trường, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc phát biểu khai mạc kỳ họp.

Hoạt động của HĐND huyện Hậu Lộc thực hiện đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra; phương thức lãnh đạo và hình thức hoạt động có nhiều đổi mới. Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các đơn vị liên quan, qua đó tạo được sự kết nối chặt chẽ; kịp thời nắm bắt tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của cử tri và Nhân dân. Công tác giám sát ngày càng nâng cao chất lượng; nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Đây là kỳ họp quan trọng cuối năm, bên cạnh chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm; HĐND huyện Hậu Lộc sẽ xem xét, quyết nghị thông qua 22 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nhiều nội dung quan trọng khác trên địa bàn huyện.

Ngọc Huấn