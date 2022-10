Gửi gắm niềm tin vào một kỳ họp quan trọng

Luật ban hành phải đảm bảo yếu tố đồng bộ Tôi được biết, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV lần này dự kiến sẽ xem xét để thông qua các luật và nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó có các luật như: Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Khám chữa bệnh, Luật Thanh tra... Đây là những luật hết sức cơ bản. Trong đó Luật Phòng chống bạo lực gia đình đang là vấn đề được xã hội quan tâm, bởi trong nhiều năm qua, chúng ta có khung pháp lý ở cấp độ cao nhất là luật để xử lý triệt để, kể cả khâu phòng ngừa cho đến khâu xử lý những hành vi vi phạm trong mối tổng thể pháp luật hành chính, pháp luật hình sự để xử lý vấn đề bạo lực gia đình. Đối với Luật Khám, chữa bệnh, đây là luật gắn liền với cả phía bệnh nhân và cả phía người chữa bệnh và các cơ sở khám, chữa bệnh, luật sẽ quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản, xử lý được tận gốc các mối quan hệ pháp lý giữa bệnh nhân và bệnh viện, giữa bệnh viện và cơ quan quản lý Nhà nước, nhằm tránh sự chồng chéo, việc lạm dụng công tác quản lý Nhà nước để can thiệp quá sâu vào hoạt động khám, chữa bệnh và đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đối với Luật Thanh tra, trong thời gian vừa qua cho thấy vai trò thanh tra có yếu tố then chốt trong việc phòng, chống tham nhũng, chỉ ra và xử lý những sai phạm, đã có rất nhiều vụ việc xử lý hình sự từ các kết luận thanh tra... Việc thông qua Luật Thanh tra lần này có ý nghĩa quan trọng, giúp hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; phòng, chống các vi phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý Nhà nước. Tôi cho rằng đây là thời điểm phù hợp và nếu các luật nêu trên được thông qua sẽ có ý nghĩa và hiệu quả rất lớn trong việc triển khai, áp dụng luật đối với toàn xã hội. Tuy nhiên, cũng cần thận trọng để khi luật ban hành và đi vào cuộc sống, tránh tình trạng vừa ban hành lại có những điểm không phù hợp phải điều chỉnh, sửa đổi hoặc các quy định không được thực thi trên thực tế, nên luật ban hành phải đảm bảo yếu tố đồng bộ. Luật sư Trịnh Ngọc Ninh Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa Phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, phù hợp với xu thế phát triển Sau gần 10 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, khai thác nguồn lực đất đai cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 đã bộc lộ nhiều bất cập, mâu thuẫn cũng như chưa đáp ứng yêu cầu điều chỉnh pháp luật nên cần được sửa đổi toàn diện mới có thể đảm bảo các quyền của chủ sử dụng đất, vai trò, trách nhiệm giải quyết các vấn đề về đất đai một cách phù hợp. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có những chính sách mới, nội dung mới như: đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất và chủ đầu tư... Việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai, đồng thời bổ sung các chính sách mới để điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong thực tiễn là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng phát huy cao nhất nguồn lực tài nguyên đất đai, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Nguyễn Minh Tú Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ điện tử điện lạnh Mạnh Tuấn Phát huy quyền dân chủ trong dân để chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Đẩy mạnh, tăng cường phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa thường xuyên và lâu dài để Đảng trong sạch, vững mạnh. Tới đây Quốc hội họp thảo luận bàn về công tác chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là thực sự cần thiết, phù hợp với thời điểm hiện nay. Làm tốt công tác này để giảm bớt thực trạng “mất” cán bộ, “mất” đảng viên, xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Do đó, việc cần thiết sửa đổi luật phải bám sát thực tiễn, hợp lòng dân để Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tiêu cực, lãng phí thực sự đi vào cuộc sống, để người dân hiểu luật, cùng với Đảng, Nhà nước tham gia phòng, chống, góp phần giảm thiểu tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phát huy quyền dân chủ trong dân để dân tin tưởng, đồng tình với Đảng chống tiêu cực, dân phát hiện và cùng Nhà nước giám sát thực hiện. Theo tôi, Nhà nước nghiên cứu cải tạo tiền lương để cán bộ, lãnh đạo yên tâm công tác. Cùng với đó, Quốc hội tăng cường giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; có chính sách bảo vệ người dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Lê Tiến Cự Khu phố 2, thị trấn Thống Nhất (Yên Định)