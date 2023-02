Góp ý xây dựng phường Điện Biên trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới

Chiều 22-2, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng phường Điện Biên trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thanh Hóa, các đồng chí nguyên lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố và phường Điện Biên qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để xây dựng phường Điện Biên trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, ngay sau đại hội, phường Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy, đề án của UBND phường và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của thành phố.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Điện Biên phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2020, Đảng bộ phường Điện Biên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2015-2020); Nhân dân và cán bộ phường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; phường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu phường kiểu mẫu. Năm 2021, Nhân dân và cán bộ phường được Chính phủ tặng Cờ thi đua; Đảng bộ phường được Thành ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Để hoàn thành 6 tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, xây dựng Điện Biên trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới vào năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã đề ra mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, mô hình kiểu mẫu, các hoạt động văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các phong trào thi đua, các mô hình kiểu mẫu.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào từng tiêu chí cụ thể để xây dựng Điện Biên sớm trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Các ý kiến cho rằng, phường Điện Biên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân tích cực tham gia, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Tập trung xây dựng đô thị thông minh gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và nhiều tiện ích cho đời sống Nhân dân. Tiếp tục rà soát, đánh giá đúng kết quả thực hiện 6 tiêu chuẩn theo quy định để nắm rõ những khó khăn, thuận lợi, từ đó đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện cho hiệu quả. Cùng với đó, cần làm tốt công bảo đảm an ninh trật tự, công tác an sinh xã hội, đặc biệt cần xây dựng được nhiều mô hình sáng - xanh - sạch đẹp, tạo điểm nhấn riêng cho phường và niềm tự hào cho người dân địa phương.

Tố Phương