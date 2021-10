Góp ý vào Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 18-10, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 31 điều. Dự thảo luật xây dựng theo hướng trách nhiệm và quyền hạn của Cảnh sát cơ động; quy định cụ thể nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự đã sửa đổi, bổ sung 6 điều của Bộ luật Hình sự số 101/2015/QH13 và sửa đổi, bổ sung 1 điều có liên quan của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh thanh gia góp ý vào các dự thảo luật.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với quy định trong các dự thảo Luật. Đối với dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, các đại biểu nhất trí cao việc qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế, do đó việc xây dựng Luật Cảnh sát cơ động là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đại biểu đã trao đổi một số nội dung liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động, thẩm quyền của Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Giám­­­ đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong điều động lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ; việc sử dụng trang thiết bị, vũ khí trong khi làm nhiệm vụ của cảnh sát cơ động; quyền hạn quy định về hệ thống tổ chức của lực lượng cảnh sát cơ động... bổ sung thêm một số quy định về chế độ thông tin, tin báo của quần chúng Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia góp ý vào các dự thảo luật.

Tham gia góp ý về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, đa số các đại biểu cho rằng cần thiết phải ban hành, sửa đổi một số điều nhằm giải quyết những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi Bộ luật Tố tụng hình sự.

Một số đại biểu đề nghị Dự thảo luật nên đưa thêm lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh và thiết kế thành điểm c vào điểm b khoản 1 Điều 148; sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến việc bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác tin báo về tội phạm đối với công an xã; sửa đổi bổ sung Điều 44 của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13…

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những ý kiến tham gia, đóng góp cho các Dự thảo luật. Đây là những ý kiến thiết thực xuất phát từ thực tiễn hoạt động của các cơ quan tố tụng và thực tiễn cuộc sống. Đồng thời nhấn mạnh, toàn bộ ý kiến tham gia của các đại biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo gửi Ban soạn thảo, tham gia đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị sau hội nghị này lãnh đạo các ngành trong khối nội chính, các ngành, các cấp và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến đối với 2 dự thảo luật nêu trên, góp phần hoàn thiện hơn trước khi Quốc hội thông qua.

Quốc Hương