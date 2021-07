Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Sáng 7-7, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; nghe báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả xử lý các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, có nguy cơ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố liên quan.

6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành trong khối nội chính đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn. Công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng, nhất là công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các biểu hiện nhũng nhiễu gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, thực thi nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cơ quan điều tra hai cấp đã tiếp nhận 1.945 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tiến hành xác minh làm rõ 1.593 tin, đạt 81,9%; thụ lý điều tra 1.268 vụ án hình sự, kinh tế, chức vụ, ma túy và môi trường với 2.323 bị can.

Cục Hải quan Thanh Hóa phát hiện, xử lý 42 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, phạt tiền trên 500 triệu đồng. Chi cục Kiểm lâm phát hiện, xử lý 182 vụ vi phạm hành chính, tịch thu 61,4 m3 gỗ các loại; bắt, xử lý 38,7 kg sản phẩm và 1 cá thể động vật rừng… xử phạt nộp ngân sách Nhà nước 2,2 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 103 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm trên 25,5 tỷ đồng và 102.499 m2 đất. Cơ quan công an khởi tố 25 vụ, 42 bị can về các tội danh tham nhũng, trong đó cấp tỉnh 12 vụ, 21 bị can; cấp huyện 13 vụ, 21 bị can…

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các ngành khối nội chính đã thảo luận, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, những vụ việc cụ thể ảnh hưởng đến an ninh - trật tự, an toàn xã hội, công tác nội chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tập trung đông người, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân; sự suy thoái tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực đất đai… Đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm để giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các ngành trong khối nội chính đã triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021.

Đồng chí nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2021, các ngành trong khối nội chính đã thường xuyên nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống ở cơ sở. Đồng thời đã tham mưu bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham mưu tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả trong việc điều tra, truy tố, xét xử. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nề nếp. Cùng với cả hệ thống chính trị, lực lượng công an, quân sự, biên phòng, các ngành trong khối nội chính đã tích cực thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã phân tích thêm một số nguyên nhân tồn tại, hạn chế và chỉ ra một số nguy cơ còn tiềm ẩn, đề nghị các ngành trong khối nội chính, các địa phương tập trung triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm 2021.

Theo đó, các ngành trong khối nội chính, các cấp ủy, chính quyền cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo chính xác tình hình, nắm chắc tình hình để có hướng giải quyết, xử lý linh hoạt, hiệu quả trong mọi tình huống, nhất là vấn đề an ninh biên giới, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, không để bị động, bất ngờ.

Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, không để xâm nhập vào nhà trường, trong thanh, thiếu niên, học sinh trong tỉnh. Tiếp tục đấu tranh với các vụ án về kinh tế, nhất là các loại tội phạm can dự về kinh tế trong xây dựng cơ bản, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế...

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường các giải pháp phòng ngừa của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đấu tranh xử lý, vô hiệu hóa các tài khoản trên mạng xã hội đưa tin sai trái, thù địch, đấu tranh xử lý đối với các đối tượng đăng tải, cung cấp tin, bài, cấu kết để chống phá Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các ngành trong khối nội chính cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo nhanh chóng đưa các vụ án, vụ việc ra xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong giải quyết các vụ án hành chính.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, chính sách an sinh xã hội... Tăng cường rà soát các cuộc thanh tra; làm tốt công tác tiếp dân theo định kỳ nhằm giải quyết những bức xúc, vướng mắc trong Nhân dân.

Ban Nội chính Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ cần tăng cường công tác giám sát đối với Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, thị xã, thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng…

Quốc Hương