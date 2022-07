Giao ban công tác báo chí tháng 7-2022 và thông tin về Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII

Sáng 6-7, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7 và thông tin về Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền Thông; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 6-2022, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-2025-21-6-2022); tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cán bộ và xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống lụt bão năm 2022; việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Trung ương và của tỉnh.

Trong tháng, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh ổn định; tỷ lệ tin, bài tuyên truyền, phản ánh những vấn đề tích cực, lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội duy trì trên 85%; tỷ lệ tin, bài phản ánh về những vấn đề bất cập, hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh khoảng 15%. Công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý Nhà nước về báo chí tiếp tục được quan tâm.

Đồng chí Ngô Quang Tự, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Các cơ quan báo, đài trong tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tin, bài; thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; trong đó, có nhiều tuyến tin, bài tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; đồng thời phát hiện, phản ánh kịp thời các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt để chỉ đạo kiểm tra, xử lý, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại diện cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đã thảo luận, làm rõ hơn những nội dung đã thông tin, tuyên truyền trong tháng; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp quan trọng trong hoạt động tuyên truyền tháng 7-2022.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng tuyên truyền tại hội nghị.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật trên các lĩnh vực đạt được trong 6 tháng đầu năm; việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 10-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nỗ lực, quyết tâm chính trị của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Lãnh đạo HĐND tỉnh thông tin về Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đẩy mạnh tuyên truyên phòng, chống thiên tai, phòng chống đuối nước; an toàn lao động; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; phòng chống ma tuý...

Tuyên truyền các sự kiện chính trị trong tỉnh, các ngày lễ, ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng 7, tháng 8 như: Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27-7-1947-27-7-2022)...

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo HĐND tỉnh đã thông tin về Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp sẽ tổ chức trong 2,5 ngày, từ ngày 11 đến hết buổi sáng ngày 13-7-2022 tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh 25B, TP Thanh Hoá. Dự kiến tại Kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 52 nghị quyết.

Lê Phượng