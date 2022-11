Giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu tại huyện Bá Thước

Ngày 2-11, Đoàn giám sát của tỉnh do đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND, ngày 26-4-2021 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn huyện Bá Thước. Cùng tham gia có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn huyện Bá Thước có 9 xã triển khai trồng cây gai xanh với tổng diện tích trồng cây gai xanh từ năm 2019-2022 là 100,1/200 ha, đạt 50% diện tích so với kế hoạch, tăng 143% so với cùng kỳ, trong đó lưu gốc 41,1 ha, trồng mới 45 ha.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Bình Quân phát biểu tại hội nghị.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 385/2001/NQ-HĐND của tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh đối với phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn huyện Bà Thước: Diện tích thực hiện chính sách năm 2021 là 18,65 ha, hiện nay chưa giải ngân, do một số hộ trồng trên đất lâm nghiệp đã được quy hoạch sang đất sản xuất nông nghiệp, nhưng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên không có cơ sở giải ngân. Bên cạnh đó, do một số hộ gia đình ở các xã trồng cây gai xanh năm 2021 không thuộc phạm vi đề án theo Quyết định số 1484/QĐ-UBND, ngày 24-4-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và thời gian đầu các hộ trồng gai chưa có thanh lý hợp đồng mua giống và mua máy với Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước. Nội dung này đã được tháo gỡ, tuy nhiên làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ theo chính sách. Năm 2022, đối với diện tích đã trồng, các xã, thị trấn đang phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để thực hiện chính sách.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Lê Quang Huy phát biểu tại hội nghị.

Đối với huyện Bá Thước, hiệu quả trong sản xuất cây gai xanh được chứng minh có giá trị nhiều mặt như hiệu quả kinh tế tăng cao so với nhiều cây trồng khác trên cùng loại đất, gắn kết chặt chẽ giữa trồng trọt, thu mua, chế biến và tiêu thụ; từng bước đã hình thành phương thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín, giải quyết việc làm cho người lao động, cải tạo đất đai và bảo vệ môi trường bền vững. Công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển cây gai xanh đã từng bước nâng cao hiệu quả dẫn đến diện tích phát triển cây gai xanh năm sau cao hơn năm trước, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích sang trồng cây gai xanh với quy mô hàng chục ha.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phát triển cây gai xanh trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Bình Quân cho biết, các đề xuất, kiến nghị của huyện, đoàn tiếp nhận, tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cũng nêu lên một số vấn đề mà huyện Bá Thước cần quan tâm trong thời gian tới đó là: Cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra giám sát trong việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh; rà soát quỹ đất để xây dựng kế hoạch, tập chung chỉ đạo trồng cây gai xanh; phối hợp với Công ty CP Nông nghiệp An Phước tập huấn, chuyển giao khoa học - kĩ thuật cho các hộ về quy trình trồng và chăm sóc cây gai xanh; triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển cây gai nguyên liệu; giải quyết nhanh gọn những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh.

Trước đó, Đoàn đã đi giám sát thực tế việc trồng cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn xã Điền Trung, huyện Bá Thước.

Hoàng Lan