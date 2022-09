Giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn TP Thanh Hóa

Sáng 21-9, đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn TP Thanh Hóa. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh.

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Năm học 2018-2019, trên địa bàn TP Thanh Hóa có 21 trường học ngoài công lập với 226 lớp và 8.302 học sinh. Trong đó, bậc học mầm non có 14 trường, tiểu học 2 trường, THPT 4 trường và 1 trường liên cấp. Đến năm học 2022-2023, TP Thanh Hóa có 33 trường ngoài công lập với 514 lớp và 14.191 học sinh. Trong đó, bậc học mầm non có 20 trường, tiểu học 3 trường, THPT 4 trường và 6 trường liên cấp.

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi giám sát.

Thực hiện Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND, ngày 17-12-2011 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, TP Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đối tượng, điều kiện được hưởng, nội dung chính sách khuyến khích xã hội hóa…

TP Thanh Hóa cũng đồng hành với các nhà đầu tư, kịp thời tham mưu cho UBND thành phố quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, giúp các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình thuộc đối tượng được hưởng chính sách xã hội hóa. Vì vậy, số trường học ngoài công lập trên địa bàn thành phố ngày càng tăng so với trước.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Thực hiện Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND, ngày 7-12-2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 và Nghị quyết số 386/2021/NQ-HĐND, ngày 26-4-2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2033, do TP Thanh Hóa không có trường mầm non ngoài công lập được thành lập trên địa bàn các xã trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay nên không được hưởng chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tập trung phân tích ý nghĩa, vai trò của việc thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập; khó khăn của các cơ sở giáo dục ngoài công lập khi dịch bệnh COVID-19 kéo dài; chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập, về cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ…

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP Thanh Hóa trong thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh đối với các hoạt động giáo dục ngoài công lập. TP Thanh Hóa được hưởng các cơ chế, chính sách ít nhất nhưng lại phát triển hệ thống các trường ngoài công lập tốt nhất cả tỉnh. Việc thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập đã tạo điều kiện để Nhân dân thành phố được thụ hưởng và lựa chọn cơ sở giáo dục phù hợp, chất lượng cao, đồng thời góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, giảm tình trạng quá tải cho các trường công lập.

Đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập là hướng đi rất phù hợp nhằm huy động toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. TP Thanh Hóa có số lượng lớn dân cư từ các địa phương khác đến sinh sống, học tập, làm việc, theo đó số học sinh tăng nhanh qua các năm học. Vì vậy, TP Thanh Hóa cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các cơ chế, chính sách của tỉnh có liên quan đến xã hội hóa giáo dục để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trường học. Tăng cường công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, tạo điều thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn.

Cùng với việc rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp phù hợp với nhu cầu thực tế, thành phố cần quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và làm tốt công tác thi đua - khen thưởng trong các nhà trường nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng dạy và học. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ nội dung chương trình giáo dục, công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tránh để xảy ra tình trạng bạo lực học đường, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của TP Thanh Hóa.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của UBND TP Thanh Hóa, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế tại Trường tiểu học, THCS và THPT Vinshool Star.

Trước khi làm việc với UBND TP Thanh Hóa, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Trường mầm non Thanh Xuân Nam và Trường Tiểu học, THCS và THPT Vinshool Star City.

Tố Phương