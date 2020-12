Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quan Sơn

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020) và Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, sáng 13-11, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc sở Công Thương, cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Quan Sơn đã về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư bản Bá, xã Trung Hạ (Quan Sơn).

Đồng chí Lê Tiến Lam trao bức ảnh Bác Hồ bắt tay bác Tôn Đức Thắng cho cán bộ, nhân dân bản Bá.

Bản Bá, xã Trung Hạ có 138 hộ,với 608 nhân khẩu,với 95,5% đồng bào dân tộc Thái, Nhân dân chủ yếu sản xuất nông,lâm nghiệp. Tại buổi lễ, Nhân dân bản Bá, xã Trung Hạ đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm truyền thống vẻ vang của MTTQ, đánh giá kết quả thực hiện công tác mặt trận ở khu dân cư. Nét nổi bật là kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân các dân tộc tiếp tục đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cùng nhau phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong bản đạt 33 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,6%. Kết quả năm 2019, bản Bá đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện, Nhân dân bản Bá dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền đang chung sức bắt tay vào xây dựng bản Nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Lê Tiến Lam phát biểu chung vui tại ngày đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu chung vui với đồng bào các dân tộc bản Bá, xã Trung Hạ, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc sở Công Thương biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Nhân dân bản Bá đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự vận động của ban mặt trận Bản và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc, bản Bá tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết để cùng nhau phát triển kinh tế. Đề nghị cấp uỷ, chính quyền, MTTQ tiếp tục chăm lo đời sống của Nhân dân, hướng dẫn Nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi có giá trị cao, hỗ trợ hướng dẫn ứng dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất; quan tâm đến việc trồng rừng, gắn với bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự; chăm lo công tác xây dựng Đảng, công tác khuyến học, khuyến tài và phát động có hiệu quả các phong trào thi đua do Uỷ ban MTTQ các cấp phát động, góp phần xây dựng bản ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Lê Tiến Lam trao quà cho 10 hộ gia đình nghèo ở bản Bá.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Tiến Lam và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà cho tập thể cán bộ, Nhân dân các dân tộc bản Bá, trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trao tặng số tiền 40 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Hà Thị Han ở bản Lang, xã Trung Hạ.

Khắc Công