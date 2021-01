Giám đốc Sở Công thương kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Thường Xuân

Ngày 26-1, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân; thăm, chúc tết một số gia đình chính sách, đơn vị trên địa bàn huyện Thường Xuân. Cùng đi có đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Công thương Lê Tiến Lam thăm chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong, xã Lương Sơn.

Đến thăm, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong, xã Lương Sơn, đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Mẹ. Đồng thời, đề nghị huyện huyện Thường Xuân tiếp tục quan tâm, chăm lo về vật chất, tinh thần, nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách, tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Giám đốc Sở Công thương Lê Tiến Lam thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, đồng chí Giám đốc Sở Công thương, yêu cầu: Cán bộ, chiến sỹ đơn vị cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống, không để bất ngờ, bị động, bảo đảm để Nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm; có biện pháp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, phòng, chống tội phạm. Thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, đối ngoại biên phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành, các lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, phát hiện và ngăn chặn người dân qua lại hai bên biên giới; quan tâm đời sống cho cán bộ, chiến sỹ đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn đóng quân…

Đồng chí Giám đốc Sở Công thương Lê Tiến Lam chúc Tết cán bộ, Nhân dân huyện Thường Xuân.

Làm việc với huyện Thường Xuân, đồng chí Giám đốc Sở Công thương Lê Tiến Lam đánh giá cao những kết quả mà huyện Thường Xuân đã đạt được trong năm 2020 và chuẩn bị kế hoạch sản xuất, chăm lo đời sống cho Nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đồng chí đề nghị huyện Thường Xuân cần bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển đột phá trong thời gian tới.

Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện, bảo đảm cho Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm; tập trung kiểm tra, kiểm soát, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng và không để các hành vi đốt pháo trong những ngày tết xảy ra; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; nêu cao tinh thần phát giác trong Nhân dân và kiểm soát người nhập cư trái phép qua đường mòn, lối mở khu vực biên giới; tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị ra quân sản xuất đầu năm theo kế hoạch, chủ động kiểm soát dịch bệnh trên người và vật nuôi.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Tiến Lam và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Thường Xuân.

Đoàn công tác thăm, trao tiền hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ làm Nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lương Văn Hơn, xã Xuân Lẹ.

Đoàn công tác thăm và tặng quà chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Ban quản lý Công trình Thủy lợi – Thủy điện Cửa Đạt.

Lê Hợi