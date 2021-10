Gặp mặt, tri ân lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 18-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì buổi gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Buổi gặp mặt được kết nối đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho các thầy thuốc tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tham gia tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Bộ Y tế đã báo cáo tóm tắt những công việc đã làm trong 2 năm qua, trong đó lực lượng y tế đã kề vai sát cánh với các lực lượng khác như quân đội, công an, trở thành lực lượng tuyến đầu với tinh thần thiện nguyện, tiên phong, xông pha vào mặt trận chống dịch, sẵn sàng đón nhận rủi ro.

Hơn 5 tháng qua là thời gian thật sự khó khăn và đầy thử thách trong lịch sử của ngành Y tế. Cùng một lúc, ngành phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ: Thần tốc chống dịch, hạn chế số lượng ca mắc; điều trị giành giật sự sống cho các bệnh nhân, giảm thiểu số ca tử vong; đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng bảo đảm hiệu quả, an toàn để sớm bao phủ vắc xin cho người dân. Bên cạnh đó, phải tiếp tục củng cố vững chắc thành trì an toàn tại các địa phương không có dịch và duy trì công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị bệnh cho người dân...

Trong cuộc chiến với dịch COVID-19 đã có hàng nghìn cán bộ, nhân viên y tế mắc bệnh, có những người đã mãi mãi ra đi khi hoài bão vẫn còn dang dở. Ngành Y tế cảm ơn những hi sinh của các chiến sỹ áo trắng, các lực lượng tuyến đầu đã kề vai sát cánh với lực lượng y tế và các gia đình cán bộ, chiến sỹ đã là điểm tựa, niềm tin để các y, bác sỹ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Tại buổi gặp mặt rất nhiều câu chuyện xúc động, nhiều tấm gương về những nỗ lực, cống hiến, những vất vả, hy sinh của cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19, tham gia xét nghiệm, truy vết và các hoạt động phòng, chống dịch khác tại các vùng tâm dịch nguy hiểm trong cả nước được chia sẻ.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đã có khoảng hơn 2.300 cán bộ, nhân viên y tế bị lây nhiễm COVID-19, trong đó có những người đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà Nước và Nhân dân trân trọng, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, nỗ lực hết mình; đồng thời, thấu hiểu và chia sẻ với những hy sinh của lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch.

Dịch COVID-19 diễn biến nguy hiểm, khó lường, gây ra nhiều khó khăn, gian khổ và cả mất mát nhưng không làm giảm tinh thần, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng của nhân viên y tế. Những “chiến sỹ áo trắng” luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn đối với người thân của lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch đã là hậu phương vững chắc để cán bộ, nhân viên y tế yên tâm công tác.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, với sự đồng lòng của Nhân dân, lực lượng y tế đã đóng góp to lớn, có vai trò quan trọng, là lực lượng tuyến đầu với nhiệm vụ nặng nề, không ống kính nào có thể ghi hết sự vất vả, quả cảm, đóng góp to lớn và những hy sinh của họ trong suốt thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và Nhân dân thấu hiểu những gì mà các lực lượng tuyến đầu đã làm, đã chiến đấu và hi sinh, đặc biệt là ở đợt dịch thứ 4 này. Đã có không ít thời điểm công tác chống dịch thực sự cam go, nguy khó, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là những cống hiến, hy sinh của lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, dịch bệnh đã từng bước được khống chế. Nhiều tỉnh, thành phố đã dập dịch thành công. Việt Nam đã chuyển trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Dịch bệnh tuy còn diễn biến phức tạp, khó lường và có thể xuất hiện các đợt dịch khác, các biến chủng khác, nhưng đợt dịch này đã tạm thời lắng xuống, được kiểm soát và chúng ta an tâm được phần nào.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo quốc gia đã tổ chức cuộc họp, đánh giá bước đầu kết quả chống dịch và sẽ tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng hơn, toàn diện, tổng thể hơn. Công việc còn nhiều, các chính sách với lực lượng chống dịch đang tiếp tục được nghiên cứu, đề xuất để hoàn chỉnh. Do thời gian vừa qua chúng ta tập trung chống dịch nên việc hoàn thiện chính sách còn khiếm khuyết và có phần chậm trễ. Tinh thần của gặp mặt là chia sẻ khó khăn, đoán định những khó khăn sắp tới sẽ vượt qua thế nào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, dự báo thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam xác định, phòng, chống COVID-19 là cuộc chiến trường kỳ. Để thực hiện thành công chủ trường “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, vai trò của lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch vẫn còn rất nặng nề. Thủ tướng mong muốn cán bộ, nhân viên y tế trong cả nước phát huy kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch, tiếp tục cống hiến với tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ những người tham gia đóng góp cho công tác phòng, chống dịch, trong đó ưu tiên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch. Các địa phương trong cả nước phải động viên, biểu dương kịp thời những tấm gương tiêu biểu; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đợt 4.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tô Hà