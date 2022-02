Động lực mới – khí thế mới!

Xuân đương độ đậm đà để cho sắc vóc mùa xuân tô thắm cánh hoa, vẽ lên biêng biếc lộc non, trải dài dưới ánh mặt trời và ẩn vào từng thớ đất mỡ màu. Xuân dệt vô vàn hy vọng rạng rỡ và hân hoan, chảy tràn trên gương mặt cuộc sống và thổi bùng lên nhiệt huyết mới, khí thế mới để đón đầu vận hội phát triển!

Diện mạo đô thị loại I – TP Thanh Hóa. Ảnh: Lê Dung

Đất nước vào xuân và trên xứ sở này, xuân đang lẩy khúc hoan ca của sức sống thanh tân phơi phới. Ta đang được tận hưởng không khí mùa xuân dạt dào, đắm say và bắt nhịp khúc sang mùa bằng cách loại bỏ những thách thức và trở ngại, hoài nghi và lo lắng. Để ánh mặt trời ấm áp và không khí trong lành của sự nỗ lực không ngừng, của ý tưởng, nhiệt huyết, niềm tin... sẽ tạo dựng cho ta tâm thế sẵn sàng đón lấy những thời cơ, vận hội để chuyển hóa, vun đắp thành những thành tựu và giá trị mới, làm nền tảng phát triển cho những “mùa” kế cận.

Năm 2021 vừa đi qua với vô vàn xúc cảm đan xen. Sự hoành hành của “kẻ thù vô hình” - đại dịch COVID-19 - với sức tàn phá ghê gớm lên kinh tế và đời sống, đang và vẫn luôn hiện hữu. Song, với sự kiên định trong mục tiêu, nỗ lực tìm đường đi trong nghịch cảnh, cùng quyết tâm chính trị cao độ, Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát dịch COVID-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, bằng sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng và đồng bộ, Thanh Hóa đã có sự “bứt tốc” tăng trưởng để ghi dấu ấn đậm nét lên bức tranh phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bằng những “kỷ lục” có ý nghĩa lớn lao.

Minh chứng rõ nhất là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, đưa Thanh Hóa đứng vào nhóm những tỉnh/thành có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 39.600 tỷ đồng, vượt 49,1% so với dự toán; xuất khẩu ước đạt 5,43 tỷ USD, tăng 45,1% so với năm 2020; giải ngân vốn đầu tư công đạt 91% kế hoạch, cao hơn 5,2% so với cùng kỳ và thuộc nhóm các tỉnh/thành có tỷ lệ giải ngân cao cả nước; thành lập mới ước đạt 3.729 doanh nghiệp, vượt 24,3% kế hoạch và đứng thứ 4 cả nước...

Đặc biệt, năm 2021 tiếp tục chứng tỏ sức hút của Thanh Hóa - điểm đến đầy tiềm năng, độ tin cậy cao, an toàn và hấp dẫn “mắt xanh” của nhà đầu tư. “Làn sóng” nghìn tỷ, mà nổi bật với những dự án “khủng” như Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng; Khu du lịch sinh thái Tân Dân có tổng mức đầu tư 3.662 tỷ đồng; Flamingo Hải Tiến có tổng mức đầu tư 3.350 tỷ đồng... đã cho thấy thành công của Thanh Hóa trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Có thể khẳng định, những con số “biết nói” về thành tựu tăng trưởng đã phản ánh sinh động và đầy thuyết phục những sắc thái tươi mới trên bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng thời, cũng là minh chứng về một Thanh Hóa “rất khác” trong định hướng, tư duy, tầm nhìn phát triển; hay một Thanh Hóa đã ở một đẳng cấp khác trên thang bậc phát triển chung. Đặc biệt, cũng chính bởi tiềm năng, lợi thế và sức bật mạnh mẽ của Thanh Hóa thể hiện qua những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW và gần đây nhất là Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Các chính sách đặc thù chính không chỉ cho thấy sự kỳ vọng của Trung ương dành cho mảnh đất giàu truyền thống và đang phát triển năng động; mà còn góp phần thôi thúc ý chí tự lực tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu sớm đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc!

Mùa xuân có khả năng nuôi dưỡng trong nó những ý tưởng tươi mới, sức sáng tạo tuyệt vời, những kỳ vọng và thành quả. Song, mùa xuân chỉ trao cơ hội cho ai có một tầm nhìn rộng mở, một khát khao vượt lên lẽ thông thường, một sức mạnh được đan kết bằng vô vàn trợ lực, một lý tưởng được dẫn dắt bằng ánh sáng của trí tuệ và niềm tin. Xuân mới – xuân 2022 đương độ đậm đà và sức xuân thanh tân luôn mang sức mạnh tinh thần lớn lao, có khả năng thôi thúc và cổ vũ con người vượt qua những giới hạn, những trở ngại. Có lẽ được đắm mình trong khoảng khắc xuân kỳ diệu ấy, mà ngay từ những ngày đầu năm 2022, Thanh Hóa đã có được những tín hiệu tăng trưởng rất lạc quan. Đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 25,6%, giá trị xuất khẩu tăng 35,4%, vận chuyển hàng hóa tăng 11,7%, doanh thu vận tải tăng 32,3%; thu ngân sách Nhà nước tháng 1-2022 ước đạt 4.482 tỷ đồng, bằng 16% dự toán và gấp 2 lần so với cùng kỳ. Đồng thời, cũng ngay trong tháng khởi đầu năm mới, Thanh Hóa đã tổ chức khởi công dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, có công suất 3 triệu tấn/năm, với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng...

Lẽ dĩ nhiên, trong guồng quay của sự phát triển và tiến bộ không phải lúc nào cũng trơn tru. Ví như quy luật vận hành 4 mùa của tự nhiên, dẫu không mong muốn thì mùa đông vẫn hiện hữu. Cho nên, trên bức tranh tăng trưởng không thể tránh khỏi những gam màu xám nhạt; cũng như thách thức vốn dĩ luôn nằm trên mọi cung đường của phát triển và tiến bộ. Có khác chăng là cách nhìn nhận mùa đông cũng như một phép thử về khả năng vượt qua nghịch cảnh, hay trong thách thức tìm kiếm cơ hội. Như cách người ta đã dùng hình ảnh thú vị để ví von, rằng hoa cúc không trốn tránh cái lạnh và ngọn gió; hoa loa kèn không giấu mình dưới bùn đất hay sợ hãi mùa đông quay lại. Chúng cũng không viện cớ và sự có mặt của chúng trên trái đất là bởi chúng chịu đựng và vượt lên nghịch cảnh để bừng nở cùng mùa xuân. Vậy nên, khi đối diện với thử thách khắc nghiệt, không gì tốt bằng một tâm thế luôn sẵn sàng và một nền tảng là những thành tựu được bồi đắp vững chắc. Đồng thời, cần một quyết tâm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám thay đổi để thích ứng, để vượt lên nghịch cảnh.

Trong bài viết đăng trên báo Thanh Hóa số đặc biệt mừng Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã khẳng định: “Chúng ta vui mừng với những kết quả toàn diện đạt được trên hầu hết các lĩnh vực và niềm vui ấy đang lan tỏa rộng khắp mọi miền trong tỉnh, trong mọi giai tầng xã hội. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; khẳng định càng trong khó khăn, thách thức thì cấp ủy, chính quyền, đoàn thể lại càng thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nắm bắt thời cơ, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để vượt qua khó khăn, thách thức, với những cách làm mới, sáng tạo bởi tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”!

Năm mới 2022 - năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Trên nền tảng thành quả đạt được của năm 2021, Thanh Hóa đề ra nhiều mục tiêu quan trọng; trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD trở lên; tổng giá trị xuất khẩu đạt 5.700 triệu USD trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 145.000 tỷ đồng trở lên; thu ngân sách Nhà nước đạt 28.143 tỷ đồng trở lên...

Xác định khó khăn vẫn còn, song càng trong thử thách càng “không dao động, chùn bước, xem khó khăn là trải nghiệm, xem nghịch cảnh là môi trường để tôi luyện bản lĩnh, ý chí, nghị lực để trưởng thành” – như khẳng định của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Không có “công thức thành công” chung cho mọi việc; song mọi thành quả đạt được là hành trình không mỏi của sự nỗ lực và quyết tâm cao độ. Đồng thời, một “bí quyết” của thành công còn nằm ở chính cách chúng ta lựa chọn: phải hành động thay vì chờ đợi. Không có mục tiêu thì không có thành tựu; nhưng không có hành động thì mọi kỳ vọng cũng chỉ là “mơ ước chết” mà thôi. Vì vậy, không chỉ cần gieo những hạt giống kỳ vọng trong tâm trí, hay nuôi dưỡng những suy nghĩ đón đầu thành tựu; mà còn cần sự sáng suốt và quyết đoán; bài bản và năng động; gắn kết và chia sẻ; cũng như hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; quá khứ và tương lai.

Để rồi, động lực mới sẽ tạo ra khí thế mới - khí thế “đạp bằng chông gai đi tới”: Dám đối diện thách thức để tìm hướng giải quyết, dám thay đổi để đón đầu vận hội, dám cởi “nút thắt” tư duy để mở rộng tầm nhìn; dám khát vọng cho những mục đích lớn lao. Và rồi, bóng tối sẽ khuất sau lưng khi niềm tin hướng về phía mặt trời!

Lê Dung