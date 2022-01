Đồng lòng, quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Năm 2022 có vai trò quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để TP Sầm Sơn triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo. Do vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã và đang đồng lòng, quyết tâm thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.

Khôi phục hoạt động du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP Sầm Sơn trong năm 2022.

Mặc dù đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, song TP Sầm Sơn đã nỗ lực hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) năm 2021 đạt 18%; trong đó, công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trưởng cao và là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, với giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 9.270 tỷ đồng, đạt 134,4% kế hoạch, tăng 56,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt 717.965 triệu đồng, bằng 149% dự toán tỉnh giao... Đây cũng là tiền đề quan trọng để Sầm Sơn đề ra các mục tiêu phát triển cho năm 2022, đó là: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân; đồng thời, triển khai hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, đề ra 11 chỉ tiêu kinh tế, cụ thể: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 20,6% trở lên. Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất gồm: dịch vụ 39%; công nghiệp - xây dựng 56%; nông - lâm - thủy sản 5%. Thu nhập bình quân đầu người 63 triệu đồng trở lên. Thu ngân sách Nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao tăng bình quân hằng năm trên 15%. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 12.800 tỷ đồng trở lên. Tổng lượt khách du lịch đạt trên 3,5 triệu lượt người. Sản lượng lương thực có hạt đạt 5.700 tấn. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 24.560 tấn trở lên. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt đạt 100 triệu đồng trở lên. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 10 ha trở lên. Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập 138 doanh nghiệp trở lên.

Cùng với đó, thành phố cũng đề ra 10 chỉ tiêu xã hội, gồm: Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 1%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90% trở lên. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 91,6% trở lên. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 7,5%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1% trở lên (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025). Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động dưới 23%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82,2% trở lên. Giải quyết việc làm mới trong năm cho 2.000 lao động trở lên. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 96,5% trở lên. Tỷ lệ phường, xã, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 15,7% trở lên; trong đó, tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 9,1% trở lên.

Ngoài ra, có 7 chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng, đô thị và tài nguyên - môi trường, gồm: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 85% trở lên. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 3,8% trở lên. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý hằng năm đạt 100%. Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm đạt 45,5%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường đạt 100%. Có 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự là tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 91% trở lên. Có 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, gồm: Kết nạp 125 đảng viên mới trở lên. Phấn đấu 100% cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ kể trên, ngày 20-12-2021, Thành ủy Sầm Sơn đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, như Chương trình phát triển du lịch; Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và xây dựng thành phố thông minh, giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội TP Sầm Sơn, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động bảo vệ môi trường, đảm bảo việc thu gom xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó, thành phố chú trọng thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tập trung phục hồi gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Trong đó, xây dựng, triển khai kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh du lịch trong bối cảnh bình thường mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách du lịch đến Sầm Sơn. Tập trung phát triển công nghiệp, xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu; trong đó chú trọng phát triển theo chiều sâu để tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến hải sản, tiểu thủ công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch; triển khai hiệu quả đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố, giai đoạn 2021-2025.

Xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vừa là mục tiêu vừa là giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, thành phố đã ban hành Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và xây dựng thành phố thông minh, giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện. Trong đó, ưu tiên triển khai và hoàn thiện các công trình giao thông chính của thành phố; đồng thời, tiếp tục thực hiện đầu tư, kêu gọi đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khai thác các dự án đô thị lớn, trọng điểm, như Quảng trường biển và Trục cảnh quan lễ hội thành phố; khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn; khu trung tâm hành chính mới; khởi công xây dựng khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến...

Cùng với đó, thành phố cũng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn; phấn đấu năm 2022, thành lập mới 138 doanh nghiệp trở lên. Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư công, hiệu quả công tác thu, chi ngân sách. Tăng cường ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp cũng được tăng cường. Theo đó, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và người đứng đầu thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các kiến nghị của Nhân dân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở phường, xã. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Bài và ảnh: Khôi Nguyên