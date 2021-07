Đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19: Bài 4 - Quản lý chặt người từ tỉnh ngoài trở về để kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Thanh Hóa đã nâng cấp độ phòng chống dịch, yêu cầu quản lý chặt người từ các địa phương khác đến Thanh Hóa và người Thanh Hóa từ các nơi khác trở về địa phương.

Huyện Lang Chánh thực hiện giám sát, khai báo y tế đối với công dân từ tỉnh ngoài về để kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Tô Hà

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã siết chặt quản lý người từ tỉnh ngoài trở về. Theo đó, các địa phương thực hiện rà soát, thống kê, lập danh sách những người đang học tập, sinh sống, làm việc, du lịch, khám chữa bệnh, thăm thân... ở các tỉnh, thành phố khác và nước ngoài ngay trong ngày đầu tiên trở về địa phương. Từ đó, chủ động giám sát, nắm bắt sớm thông tin về lịch sử đi lại, tiếp xúc của những người ở các tỉnh, thành phố khác khi trở về địa phương; bảo đảm những người trở về từ các tỉnh, thành phố khác phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc trước khi về nhà và chịu trách nhiệm với các thông tin khai báo. Các trung tâm y tế, trạm y tế tiến hành phân luồng, sàng lọc các công dân khai báo và xét nghiệm ngay từ những ngày đầu, giờ đầu.

Gia đình ông Lê Phi Quảng, thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc (Lang Chánh) có con làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh, sau khi hết thời gian phong tỏa con trai ông muốn trở về địa phương. Được các thành viên trong tổ giám sát cộng đồng thôn tuyên truyền, ông gọi điện thoại cho con, nắm thông tin chính xác địa điểm, ngày trở về báo cáo với chính quyền địa phương. Nhờ đó, khi con trai ông trở về đã đến trạm y tế khai báo y tế, được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tại nhà.

Ông Quảng chia sẻ: Hằng ngày, nghe các thông tin tuyên truyền trên loa phát thanh về tình hình dịch bệnh, được các thành viên tổ giám sát cộng đồng thôn đến nhà tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch để bảo đảm an toàn cho các thành viên trong gia đình và những người khác trong thôn.

Trao đổi với ông Lê Văn Hoàng, Bí thư, kiêm trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ giám sát cộng đồng thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, được biết: Các thành viên trong tổ giám sát cộng đồng đã tăng cường công tác rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng dịch; thực hiện rà soát toàn bộ người dân đi làm ăn sinh sống ở tỉnh ngoài, nhất là các tỉnh có dịch để cập nhật số điện thoại liên lạc, có vấn đề gì sẽ liên hệ trực tiếp. Đồng thời, tuyên truyền các gia đình có nhiệm vụ vận động con em học tập, làm ăn xa không trở về địa phương, trường hợp đặc biệt cần về phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.

Tại thôn Sơn Thủy, cũng thuộc xã Tân Phúc, các thành viên trong tổ giám sát cộng đồng thôn thường xuyên mở điện thoại liên lạc 24/24h. Đây là quy định của ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, để mọi thông tin đều được trao đổi qua điện thoại hoặc bất cứ khi nào cần triển khai công việc, các thành viên đều phải có mặt. Mỗi thành viên trong tổ được giao nhiệm vụ quản lý, giám sát các hộ gia đình cụ thể, có nhiệm vụ tuyên truyền các hộ thực hiện nghiêm công tác phòng dịch; nắm bắt thông tin di chuyển và hướng dẫn, theo dõi các gia đình có người từ địa phương khác trở về để phục vụ công tác truy vết nhanh chóng, thuận tiện.

Ông Lê Văn Sơn, Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ giám sát cộng đồng thôn Sơn Thủy, cho biết: Để quản lý chặt người từ vùng dịch về, hiện thôn đã bố trí 2 nhà sàn riêng biệt cho 7 công dân trở về từ Bắc Giang cách ly. Hằng ngày công dân cách ly được tổ giám sát thôn, cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt theo dõi sức khỏe 2 lần, cấp khẩu trang, nước sát khuẩn, cloraminB phun khử khuẩn. Các công dân đang thực hiện quyết định cách ly tại nhà thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng chống dịch và quy định cách ly.

Là huyện có đường biên giới với nước bạn Lào và người lao động ngoài tỉnh khá nhiều, huyện Thường Xuân đã thực hiện nghiêm công tác kiểm soát, quản lý và giám sát chặt chẽ các trường hợp sinh sống, làm việc ở các vùng dịch khi có nhu cầu trở về địa phương, để có thông tin trước, chủ động kiểm soát và có các biện pháp phòng dịch, tránh lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

Ông Cầm Bá Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thường Xuân, cho biết, trên địa bàn huyện có khoảng 11.000 người đang lao động tại các tỉnh ngoài. Để siết chặt quản lý người từ tỉnh ngoài trở về, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu ban chỉ đạo các xã, thị trấn hằng ngày, hằng giờ cập nhật thông tin những công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch có nhu cầu trở về địa phương thuộc địa bàn quản lý; nắm chắc số công dân sẽ di chuyển về địa phương cũng như thời gian, địa điểm, giờ đi, giờ đến và báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện hằng ngày để có kế hoạch phân luồng, hướng dẫn các thủ tục khai báo y tế, xét nghiệm, hướng dẫn cách ly tập trung tại cơ sở y tế hoặc tại nhà theo quy định... Từ ngày 27-4 đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 1.100 người từ các vùng dịch trở về địa phương được cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, từ ngày 27-4 (đợt dịch thứ 4) đến ngày 23-7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 67 ca dương tính và tái dương tính với SARS-CoV-2; đã tổ chức cách ly tập trung 5.223 người (hiện đang cách ly 1.325 người tại 43 khu cách ly); có 12.563 người đang thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tại các địa phương cũng đã tăng cường rà soát, lập danh sách công dân địa phương đang lao động, làm việc, lưu trú ở tỉnh ngoài (nhất là tại các địa phương có dịch) để theo dõi, quản lý khi công dân trở về địa phương, chủ động các biện pháp kiểm soát, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; một số địa phương còn lúng túng, thiếu chủ động, thiếu quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch.

Gần đây nhất (chiều 19-7), 17 công dân ở xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương, được chính quyền xã tổ chức cách ly tại 2 ngôi nhà trong khu dân cư ở xã Thanh Sơn. Trong đó có 1 ngôi nhà cách ly 4 người trong 1 gia đình và 1 ngôi nhà khác cách ly 13 người. Tuy nhiên, việc cách ly không có người giám sát thường xuyên; không bảo đảm công tác khử khuẩn; không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19... Điều này đã khiến Nhân dân lo lắng. Không đồng ý với việc tổ chức cách ly của địa phương, nhiều người dân ở xã Thanh Sơn đã phản ánh tới cơ quan chức năng. Ngay trong tối 19-7, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trịnh Hữu Hùng, cùng lãnh đạo CDC Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức cách ly tại xã Thanh Sơn. Sau khi kiểm tra, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trịnh Hữu Hùng nhấn mạnh: Việc tổ chức cách ly công dân về từ TP Hồ Chí Minh tại nơi cư trú, với số lượng người cách ly đông như xã Thanh Sơn là không bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Do đó, yêu cầu địa phương rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện đúng quy định cách ly. Cũng ngay trong đêm 19-7, lực lượng chức năng đã chuyển 13 công dân trong cùng 1 ngôi nhà đến cách ly tập trung tạm thời tại Trường Mầm non xã Thanh Sơn; với 4 trường hợp còn lại trong 1 gia đình, tạm thời cách ly tại nhà. Đồng thời, yêu cầu địa phương chuyển các công dân này đi cách ly tại khu cách ly tập trung của thị xã theo quy định.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, khó lường, khó kiểm soát ở nhiều địa phương. Dự báo trong thời gian tới xu hướng di biến động dân cư từ các điểm dịch, vùng dịch (kể cả người nhập cảnh) trở về địa phương, làm cho nguồn lây nhiễm càng trở nên phức tạp. Công điện số 18, ngày 2-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới yêu cầu, các địa phương tiếp tục kiểm soát, quản lý và giám sát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố đến Thanh Hóa và người Thanh Hóa đi đến các tỉnh, thành phố trở về. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, ngày 20-7-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ban hành Công điện 22 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch. Theo đó, từ 0h00 ngày 21-7-2021, tất cả công dân từ các tỉnh, thành phố đến Thanh Hóa lưu trú, hoặc công dân trong tỉnh đi ra ngoài tỉnh ngay sau khi trở về phải đến khai báo y tế tại trạm y tế hoặc trung tâm y tế gần nhất để được hướng dẫn, phân luồng và chỉ định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch... Do vậy, các địa phương trong tỉnh cần thực hiện nghiêm công điện để công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp cũng cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành đúng quy định trong phòng chống dịch. Bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc của lực lượng chức năng thì ý thức của mỗi cá nhân trong thời điểm này là hết sức cần thiết. Bởi lẽ, việc tuân thủ, chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch sẽ góp phần chung tay ngăn chặn, sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tô Hà