Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi

Sáng 27-1, Bộ Giao thông - Vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu hội nghị trực tuyến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định việc sửa đổi Luật Giao thông đường bộ là rất cần thiết nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội, phù hợp với thực tiễn và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

Đối với đề xuất tách Luật điều chỉnh lĩnh vực giao thông đường bộ thành 2 bộ luật riêng biệt, gồm Luật đường bộ và Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, căn cứ các ý kiến của các ban, ngành tại các cuộc họp trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng hiện chưa đủ căn cứ, do trên lĩnh vực giao thông dù ở loại hình nào cũng phải có 3 yếu tố ràng buộc chặt chẽ giữa hạ tầng, phương tiện kỹ thuật và con người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Về công tác đào tạo, sát hạch lái xe cần phải thay đổi giáo trình, nâng cao thiết bị phục vụ quá trình đào tạo, nhất là khi chúng ta đang đẩy mạnh xây dựng các tuyến cao tốc nhằm trang bị cho người tham gia giao thông các kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn.

Về hạ tầng, hiện đang tồn tại nhiều bất cập liên quan đến hành lang an toàn giao thông do vướng lịch sử đất đai, do đó cần linh hoạt đưa vào Luật nhưng không làm khó cho người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cũng đề nghị không khoanh vùng hẹp đối với xe điện 4 bánh như dự thảo Luật đang nêu, mà cần sửa đổi theo hướng yêu cầu loại xe này đã tham gia giao thông cần phải đảm bảo các quy định của pháp luật như đối với xe ô tô 4 bánh thông thường, tạo sự thống nhất, ổn định lâu dài giữa các bộ Luật với nhau và phù hợp với thực tiễn phát triển.

Điểm cầu trực tuyến tại Bộ Giao thông - Vận tải.

Tại hội nghị trực tuyến đại biểu ở các điểm cầu địa phương trong cả nước cũng đã tập trung thảo luận các nội dung nổi bật là tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và chuyển thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Ngoài ra, các nội dung trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) cũng được các đại biểu quan tâm, như: Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ và vận tải đường bộ. Quy tắc giao thông đường bộ và quản lý người điều khiển phương tiện được quy định tại dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Lê Đình Thọ nhấn mạnh đây là hội nghị lấy ý kiến công khai, minh bạch và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các đại biểu.

Thứ trưởng đề nghị tổ soạn thảo Luật tiếp thu các ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu, sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Luật theo hướng dễ hiểu, dễ làm nhất.

Lê Hợi