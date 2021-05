Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Mường Lát

Ngày 4-5, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Mường Lát.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại xã Pù Nhi.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Pù Nhi và thị trấn Mường Lát; làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận, đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và các mốc thời gian quy định. Trong đó, huyện đã niêm yết danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Huyện cũng đã sớm lập và niêm yết danh sách cử tri; làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử, nắm chắc tình hình an ninh - trật tự ở cơ sở.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Pù Nhi và thị trấn Mường Lát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục.

Trên cơ sở những thiếu sót đã được chỉ ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Bầu cử huyện Mường Lát và các xã, thị trấn cần bố trí, niêm yết lại danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, danh sách cử tri tại các tổ bầu cử ở những nơi thuận lợi, trang trọng.

Đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về bầu cử thông qua tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các hội nghị, trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã đến tận các tổ bầu cử, các địa bàn vùng sâu, vùng xa về quyền, nghĩa vụ của cử tri, tiểu sử, danh sách các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cũng như công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trong những ngày bầu cử.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% để Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân.

Về công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Mường Lát phải quan tâm đến việc in phiếu và kiểm tra phiếu bầu cử sau khi in; chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu bầu, đặc biệt cũng có phương án chuẩn bị hòm phiếu trong trường hợp có dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn; trang trí khu vực bỏ phiếu phải trang trọng, phù hợp với điều kiện ở địa phương.

Làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những ngày trước, trong và sau cuộc bầu cử, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh - trật tự. Quan tâm đến đời sống người dân, không để người dân bị thiếu đói; đồng thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân để có hướng giải quyết.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát cần phân công các đồng chí cán bộ, chuyên viên của Huyện ủy, UBND huyện về tận các xã, thị trấn để hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác bầu cử.

Quốc Hương