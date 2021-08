Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng: Truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh nhất các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19 tại xã Tế Nông

Ngay trong chiều nay (24-8), đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có mặt tại huyện Nông Cống để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch liên quan đến ca bệnh phát hiện tại xã Tế Nông.

Thông tin ban đầu cho biết: Bệnh nhân là nam, làm việc tại công ty may xuất khẩu Tế Tân, có địa chỉ tại thôn Đạt Tiến 2, xã Tế Nông, huyện Nông Cống. Xét nghiệm khẳng định PCR của bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Thanh Hóa cho kết quả người này dương tính với virus Sar - CoV-2.

Ca bệnh COVID-19 này trong 1 tháng trở lại chỉ ở tại địa phương, không đi ra khỏi huyện Nông Cống. Tuy nhiên, do người bệnh là quản lý công ty nên tiếp xúc với nhiều người, bước đầu xác định các nguồn F1 gồm: Công ty may xuất khẩu Tế Tân, xã Tế Nông – nơi bệnh nhân làm việc; công ty may 68 tại xã Thăng Thọ, công ty may Hoàng Sơn tại xã Hoàng Sơn, hiệu cắt tóc Mai Ngoan tại xã Trung Thành. Ngoài ra, bệnh nhân còn tiếp xúc với 4 khách hàng có địa chỉ tại chung cư Xuân Mai, thành phố Thanh Hóa và 4 người trong gia đình gồm vợ, 2 con và người giúp việc. Hiện tại tất cả các ca F1 đã và đang được truy vết, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Lực lực chức năng huyện Nông Cống và ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đang triển khai các giải pháp tích cực để bao vây, khống chế ổ dịch.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại huyện Nông Cống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Đây là ca nhiễm COVID -19 không rõ nguồn lây, xác định rất phức tạp. Lực lượng chức năng cần yêu cầu người bệnh phải khai báo trung thực, nếu có bất kỳ thông tin gian dối nào sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu huyện Nông Cống cần nhanh chóng thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ sự nguy hiểm của bệnh dịch, vận động những người liên quan chủ động khai báo. Công tác truy vết cần nhanh chóng, thần tốc, đặc biệt đối với những người tiếp xúc gần, nguy cơ cao. Công tác truy vết sẽ do huyện Nông Cống chủ trì, CDC tỉnh hỗ trợ, chậm nhất trước đêm nay (24-8) phải truy vết hết F1, 12 h trưa ngày 25-8 truy vết hết F2 và đến 18h ngày 25-8 truy vết hết F3. Công tác xét nghiệm phải thực hiện nhanh chóng, sở Y tế điều phối mẫu bệnh phẩm để CDC tỉnh và bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện xét nghiệm, đảm bảo có kết quả xét nghiệm sau 5 tiếng từ khi nhận mẫu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Từ 18h chiều 24-8, toàn huyện Nông Cống áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 15. Thực hiện Chỉ thị 16 đối với xã Tế Nông và xã Hoàng Giang; thôn Thanh Liêm, xã Hoàng Sơn và thôn Thọ Đông, xã Thăng Thọ, nơi có các nhà máy. Các thôn có F1 phong tỏa theo chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới. Công ty may Hoàng Sơn tại xã Hoàng Sơn, Công ty 68 tại xã Thăng Thọ tạm dừng sản xuất. Huyện Nông Cống phối hợp chặt chẽ với thành phố Thanh Hóa truy vết, phong tỏa các gia đình, nơi ở của F1 tại Chung cư Xuân Mai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Nông Cống cần có thông tin chính thức đến nhân dân, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để nhân dân biết, ổn định tư tưởng. Người dân cần hợp tác chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền để đẩy nhanh tiến độ truy vết, đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, nhanh chóng khống chế ổ dịch.

Khánh Hòa - Minh Tâm