Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo chuyển sang trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Nông Cống

Sáng ngày 8-9, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nông Cống về công tác phòng, chống dịch COVID-19; các biện pháp sản xuất, kinh doanh trong điều kiện mới và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 trên địa bàn huyện. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nông Cống.

Tính đến 9 giờ, ngày 08-9, trên địa bàn huyện Nông Cống đã ghi nhận 134 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 46 trường hợp phát hiện trong các khu cách ly tập trung, 88 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Toàn huyện đã tổ chức xét nghiệm nhanh 52.787 mẫu, xét nghiệm RT-PCR 8.777 mẫu, nhằm truy vết, phát hiện và bóc tách F0, bao vây ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng, UBND huyện đã ban hành hướng dẫn việc lưu thông, cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội; chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại trong điều kiện bảo đảm an toàn. Đến nay, một số doanh nghiệp may mặc, giầy da đã hoạt động trở lại với quy mô không quá 50% tổng số lao động. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện có 9.600 ha lúa mùa, trong đó có hơn 4.000 ha trà sớm dự kiến chín trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến 15-9. Huyện đã huy động 138 máy gặt đập liên hợp trên địa bàn, xây dựng phương án thu hoạch lúa. Theo đó, đối với vùng đang thực hiện giãn cách xã hội, thôn đứng ra tổ chức lực lượng và phương tiện gặt rồi báo cho gia đình ra lấy lúa. Đối với khu vực đang bị phong tỏa, các gia đình đang bị cách ly, hoặc những hộ neo đơn thì sau khi gặt sẽ có đội tình nguyện đem lúa về tận nhà. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 700 ha, dự kiến đến ngày 20-9, sẽ thu hoạch khoảng 80% tổng diện tích.

Lãnh đạo huyện Nông Cống trình bày báo cáo.

Về năm học mới 2021-2022, từ ngày 05-9, các trường học tại Nông Cống đã tổ chức học thử bằng hình thức trực tuyến; đồng thời khảo sát điều kiện về thiết bị và hạ tầng mạng để sẵn sàng cho việc học tập đồng loạt bằng hình thức này. Dự kiến, năm học mới sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 15-9 và tùy theo tình hình dịch bệnh sẽ áp dụng hình thức học trực tiếp hoặc trực tuyến.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Trong thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã xâm nhập, ngấm sâu và diễn biến hết sức phức tạp, đưa Nông Cống trở thành trung tâm dịch bệnh lớn của tỉnh; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của các lực lượng chức năng; Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Nông Cống đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, ngăn chặn, kiểm soát và đang từng bước đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện vẫn được duy trì, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; các hoạt động an sinh xã hội được triển khai kịp thời; đời sống của Nhân dân, nhất là vùng bị phong tỏa được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện mới chỉ là bước đầu. Công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 còn rất gian nan và đầy thử thách; đây là nhiệm vụ lâu dài, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, thiếu tự tin. Cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống phải có nhận thức đúng đắn về tình hình dịch bệnh; tiếp tục làm thật tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc phòng, chống dịch COVID-19, từ đó nêu cao ý thức phòng ngừa và quyết tâm cao nhất để đẩy lùi dịch bệnh, làm sạch địa bàn. Bên cạnh đó phải tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát người ra, vào địa bàn huyện, nhất là người ra, vào các địa bàn đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và 16+, nhằm kiểm soát chặt nguồn lây. Làm tốt công tác xét nghiệm RT-PCR, test nhanh tầm soát; đối với những vùng có nguy cơ cao, như các nhà máy, chợ, bệnh viện… phải thực hiện test nhanh theo định kỳ; đối với những “vùng xanh”, thì có thể triển khai test xác suất, vừa bảo đảm phát hiện kịp thời F0, vừa tránh lãng phí trong phòng, chống dịch. Thực hiện đầy đủ các quy định về cách ly tập trung và tại gia đình; trước mắt, khẩn trương rà soát lại các khu cách ly tập trung, bảo đảm quy định về giãn cách trong các khu cách ly và cách ly tại gia đình, để không lây nhiễm chéo. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đối tượng xuyên tạc, bịa đặt về tình hình dịch bệnh, các đối tượng chống người thi hành công vụ, thực hiện không nghiêm các quy định về phòng dịch.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, huyện phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “An toàn mới được sản xuất và sản xuất phải đảm bảo an toàn”. Cùng với việc quản lý chặt người và phương tiện tham gia vận chuyển hàng hóa, phải bảo đảm không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, cho lưu thông thông suốt đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tuyên truyền, vận động người lao động yên tâm lao động trở lại, không để đứt gãy sản xuất, tự giác chấp hành các biện pháp phòng dịch tại nơi sản xuất và nơi ở; đồng thời, xây dựng phương án sản xuất theo hướng, đối với những người đang ở “vùng đỏ” (thực hiện Chỉ thị 16 và vùng phong tỏa) chưa được đi làm lại (trừ những trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi và có xét nghiệm RT- PCR âm tính); đối với Công ty giày Kim Việt, Công ty may Trường Thắng và các doanh nghiệp lớn thì bố trí tối đa không quá 50% tổng số cán bộ, công nhân, người lao động làm việc trở lại. Quá trình hoạt động phải đảm bảo giãn cách và tuân thủ nguyên tắc “một cung đường hai điểm đến”.

Về sản xuất nông nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương huyện Nông Cống đã chủ động xây dựng phương án thu hoạch vụ Thu mùa, chuẩn bị gieo trồng vụ đông. Tuy nhiên, để việc thu hoạch được kịp thời, huyện cần điều chỉnh tiến độ phù hợp với điều kiện lúa đang chín rộ và diễn biến bất lợi của tình hình thời tiết và tình hình dịch bệnh; trong đó, các xã “vùng xanh” huy động Nhân dân tích cực tham gia gặt thủ công kết hợp với gặt máy, các xã “vùng vàng” thì gặt máy là chủ yếu, “vùng đỏ” thì phải áp dụng hoàn toàn gặt bằng máy. Kiểm soát chặt chẽ người điều khiển máy gặt đập liên hợp, bảo đảm phải được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS- CoV-2. Huyện cần rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực phong tỏa, các gia đình chính sách, hộ nghèo, để hỗ trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói và không để xảy ra khan hiếm hàng hóa tiêu dùng. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học theo đúng kế hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Y tế trong ngày 08-9 phải khẩn trương tổ chức đánh giá chuyên môn đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, nếu đảm bảo an toàn thì cho phép hoạt động bình thường trở lại.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở đề xuất của huyện Nông Cống và tình hình thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đồng ý thay đổi biện pháp giãn cách xã hội đối với toàn huyện Nông Cống từ thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện giãn cách cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 07 ngày, bắt đầu từ 12 giờ ngày 08-9. Tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị trấn Nông Cống (riêng diện tích do Công ty Giầy Kim Việt - Việt Nam quản lý thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ). Áp dụng các biện pháp bổ sung thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và 16+ trên địa bàn 07 thôn, tiểu khu thuộc 04 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Tiểu khu Bắc Giang, Nam Tiến, Đông Hòa (thị trấn Nông Cống), thôn Thanh Ban, Đồng Thọ (xã Vạn Hòa), thôn Liên Minh (xã Vạn Thiện), thôn Đạt Tiến 2 (xã Tế Nông).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng khẩu trang cho Công ty Giày Kim Việt và Công ty May Trường Thắng để động viên các doanh nghiệp tích cực làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thu hoạch vụ thu mùa và các điều kiện cho sản xuất vụ Đông 2021-2022; công tác phòng, chống bão lụt tại hồ Yên Mỹ.

Minh Hiếu