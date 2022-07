(Baothanhhoa.vn) - Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), ngày 7-7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

{title} Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng viếng các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang tỉnh Hậu Giang Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), ngày 7-7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang. Tham gia đoàn có các đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy, nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc thân mình anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang thành phố Vị Thanh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tặng quà cho ban quan lý nghĩa trang. Nhân chuyến công tác, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy; UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang. Tỉnh Thanh Hóa tặng quà lưu niệm cho tỉnh Hậu Giang. Tỉnh Hậu Giang tặng quà lưu niệm cho tỉnh Thanh Hóa. Quốc Hương

Quốc Hương

Từ khóa: HĐND tỉnhHĐNDLiệt sĩChủ tịch Hồ Chí MinhBí thưTỉnh ủyAnhChủ tịch UBND tỉnhBan Thường vụ Tỉnh ủy Thanh HóaChủ tịch UBNDĐỗ Trọng Hưng