Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống tại huyện Thường Xuân

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 15-1 đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi gia đình chính sách, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới; kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống tại huyện Thường Xuân

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao thư và quà của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong (100 tuổi) ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.

Cùng Tham gia có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn dâng hương tại khu di tích đặc biệt Quốc gia Lam Kinh

Trước khi đến thăm hỏi động viên các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thường Xuân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương tại khu di tích đặc biệt Quốc gia Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) và dâng hương tưởng nhớ công lao của Trung túc vương Lê Lai tại đền thờ ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn đã tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân có công với dân, với nước, đồng thời cầu mong đất nước thanh bình, quê hương phát triển, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang thị trấn huyện Thường Xuân, bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước vong linh của các anh hùng, liệt sỹ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh , xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng Liệt sỹ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong (100 tuổi) ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong (100 tuổi) ở xã Lương Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe và khẳng định: Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ công ơn và sự hy sinh của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao thư và quà của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong.

Trong chuyến công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi ông Vi Văn Chon là đối tượng nhiễm chất độc hóa học, gia đình khó khăn tại thôn Chiềng, xã Yên Nhân; bà Lò Thị Lóc là vợ liệt sĩ, gia đình khó khăn tại thôn Chiềng, xã Bát Mọt; thăm gia đình liệt sĩ Vi Văn Nhất tại thôn Cạn, xã Bát Mọt.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các gia đinh và động viên các thành viên trong gia đình nỗ lực cố gắng vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gửi tới các gia đình chính sách lời chúc mừng tốt đẹp, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, nhất là những trường hợp neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

Đến chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong năm 2021, nhất là công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho đồng bào trên khu vực đơn vị đóng quân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, bám dân, bám bản, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, cùng với cấp ủy, chính quyền giữ vững an ninh - trật tự, làm tốt công tác dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ. Nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia, chủ quyền biên giới của đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải khắc phục khó khăn để giữ gìn giữ biên cương và giữ trọn niềm tin của Nhân dân; tăng cường kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở, không để các đối tượng nhập cảnh trái phép và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với tất cả tình cảm, sự trân trọng, quý mến cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội biên phòng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Thanh Hóa nói chung, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bát Mọt mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt và tặng quà cho 20 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bát Mọt.

Cũng trong chuyến công tác tại huyện Thường Xuân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đến thăm tặng quà Ban Quản lý công trình Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Làm việc với lãnh đạo huyện Thường Xuân, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân trong thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thường Xuân vẫn là huyện nghèo, quy mô nên kinh tế vẫn còn nhỏ, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn hạn chế; trên các lĩnh vực chưa có nhiều nhân tố mới, điểm hình mới. Chính vì vậy, so với tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu đặt ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân cần phải cố gắng hơn nữa.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị để góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Thường Xuân cần phải nắm bắt thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 ngay từ những tháng đầu, quý đầu và cả năm.

Để thực hiện các các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu huyện Thường Xuân cần phải làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện mới.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện tốt công tác 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các ngành chức năng. Tập trung rà soát vận động Nhân dân thực hiện tiêm vắc xin nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch, không để xảy ra các ổ dịch lớn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đón xuân, vui tết cho Nhân dân; quan tâm đến đời sống Nhân dân để mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón tết an toàn. Tổ chức các hình thức văn hóa, văn nghệ để Nhân dân thụ hượng, nhưng phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19, không tập trung đông người.

Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh - trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; vận động Nhân dân không đốt pháo nổ trong dịch tết. Phối hợp với các lực lượng kiểm soát, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Tổ chức cho Nhân dân được đón tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình.

Nhân dịp này đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi tặng 220 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Minh Hiếu