Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Nga Sơn

Ngày 13-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Nga Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn 5 Đông Thái, xã Nga Bạch.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo huyện Nga Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn 7 Triệu Thành, xã Nga Bạch

Đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn 5 Đông Thái và thôn 7 Triệu Thành, xã Nga Bạch và tiểu khu Ba Đình, thị trấn Nga Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các thành viên trong đoàn đã trực tiếp kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên, hòm phiếu...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác triển khai chuẩn bị bầu cử tại các điểm đến kiểm tra; cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tiểu khu Ba Đình, thị trấn Nga Sơn.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra những sai sót trong công tác kê khai tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên và yêu cầu huyện Nga Sơn khẩn trương khắc phục tạo điều kiện tốt nhất để Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao đổi với cán bộ, đảng viên thôn 7 Triệu Thành, xã Nga Bạch về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn kiểm tra khu cách ly tập trung tại công sở xã Nga Lĩnh cũ.

Đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trực và kiểm soát các trường hợp F1 cách ly tập trung tại công sở xã Nga Lĩnh cũ với 25 trường hợp F1 và công sở xã Nga Hưng cũ với 40 trường hợp F1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả và sự nguy hiểm mà các cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các địa điểm cách ly.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra điều kiện ăn ở của cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ ở khu cách ly tập trung công sở xã Nga Lĩnh cũ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng dấn thân và cống hiến của cán bộ, chiến sỹ để góp công, góp sức cùng cả tỉnh, cả nước phòng chống đại dịch COVID-19 thành công, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao 30 triệu đồng động viên cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ ở nơi cách ly tập trung công sở xã Nga Lĩnh cũ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao 30 triệu đồng động viên cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ ở nơi cách ly tập trung công sở xã Nga Hưng cũ.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tặng 60 triệu đồng được trích từ Quỹ vận động phòng, chống dịch của tỉnh nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ tại 2 địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nga Sơn.

Lãnh đạo huyện Nga Sơn báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo về tình hình phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.

Làm việc với lãnh đạo huyện Nga Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo huyện Nga Sơn báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo về tình hình phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn đánh giá về công tác chuẩn bị bầu cử và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nga Sơn, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn đã thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Nga Sơn chưa có ca mắc bệnh COVID-19, nhưng là nơi có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Đặc biệt, từ ngày 29-4 đến nay trên địa bàn huyện Nga Sơn đã 66 trường hợp F1 cách ly tập trung và 1.815 người cách ly tại nhà, 720 trường hợp F3; trên địa bàn có nhiều người liên quan đến 5 ổ dịch lớn trong nước, có 3/4 nguồn lây nhiễm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn trong thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và bước đầu đã kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh lây lan, chính vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân huyện Nga Sơn phải tăng cường phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chuyển từ trạng thái “phòng ngự sang tấn công”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu huyện Nga Sơn phải quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền, không được trông chờ ỷ lại, không được chủ quan, phải tự lực, tự cường phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, qua đó để huy động, tổng hợp được sức mạnh của toàn dân trong phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý với cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn trong bối cảnh càng khó khăn thì càng phải nỗ lực, càng phải tỉnh táo, càng phải khôn khéo, có các phương án sáng tạo, linh hoạt trong phòng, chống dịch ở từng địa phương, đơn vị. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Cùng với đó, phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch ở tất cả các cấp, các ngành trong địa phương, đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Song song đó, cần biểu dương, động viên khen thưởng kịp thời với tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch với tinh thần khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh là một trong những biện pháp để phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Nga Sơn cần thực hiện tốt nhiệm vụ hiện nay là phải đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ sức khỏe cho người dân, cho cộng đồng, đồng thời nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa tổ chức thành công Cuộc bầu cử.

Huyện Nga Sơn cần rà soát lại và tiếp tục truy vết, khoanh vùng để có những biện pháp phù hợp trong phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu. Dừng tổ chức các hội nghị, hoạt động không thực sự cần thiết, đồng thời tăng cường khuyến cáo thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, nhất là khẩu trang, khử khuẩn và khai báo y tế.

Về vấn đề giáo dục ở huyện Nga Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần bám sát vào sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để thực hiện linh hoạt, tổ chức kỳ thi cho học sinh các cấp, không để kéo dài năm học.

Cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn cũng cần tuyên truyền, khuyến cáo với người dân không đi đến vùng có dịch nếu không có việc cần thiết. Cùng với đó, ngoài việc thực hiện nghiêm giám sát cách ly tập trung cũng cần phải chú ý giám sát việc cách ly tại gia đình; cần thực hiện việc bàn giao người cách ly tập trung khi hết thời gian về gia đình cũng phải theo dõi và kiểm soát thật tốt.

Có phương án, kịch bản chủ động chuẩn bị tốt nhất về vật tư, hóa chất, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch, bệnh có thể phát sinh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Các địa phương phải tranh thủ mọi điều kiện, cơ hội thuận lợi để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân. Phát huy tổ giám sát cộng đồng, đi đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng nhằm không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đây là cuộc chiến với kẻ thù không tiếng súng, một người lơ là, cả xã hội vất vả, vì vậy cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không chủ quan lơ là mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh

Đối với công tác bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao huyện Nga Sơn đã có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, sơ suất trong việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, nhất là việc viết lý lịch tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã còn một số trường hợp chưa chính xác, thiếu thống nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Nga Sơn khẩn trương rà soát từng công việc, điều chỉnh, khắc phục những sai sót, chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức bầu cử.

MTTQ huyện cần linh hoạt trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử HĐND các cấp phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn và hiệu quả, đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng. Tiến hành rà soát cập nhật lại danh sách cử tri. Cần xây dựng kịch bản và diễn tập theo 4 tình huống mà tỉnh đã chỉ đạo đó là: Tình huống 1- bầu cử tập trung khi không có dịch; tình huống 2 - bầu cử cho những người cách ly tại nhà; tình huống 3- bầu cử tại khu cách ly tập trung và tình huống 4 – bầu cử tại một nơi bị phong tỏa, bị giãn cách xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để cử tri đi bầu cử; nắm chắc tình hình cơ sở và tình hình Nhân dân, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, vì vậy ấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; phân công cán bộ phụ trách địa bàn, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ cơ sở hoàn thành tốt các công việc liên quan, để Cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, công tác phòng, chống dịch, công tác bầu cử và việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cần được tiến hành song song, đồng bộ, tạo khí thế và động lực để huyện Nga Sơn thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, xây dựng huyện Nga Sơn trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

Minh Hiếu