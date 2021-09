Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, sáng 1-9, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách, nhằm khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa, nơi vừa phát hiện 2 ca F0 liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vào tối qua 31-8.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp xử lý, khống chế và phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa thuộc phường Ba Đình.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND TP Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trịnh Huy Triều báo cáo nhanh kết quả điều tra, truy vết trường hợp ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo nhanh của TP Thanh Hóa, đêm 31-8-2021, thành phố đã ghi nhận 2 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 là vợ chồng thường trú tại phố Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo. Trong đó, người chồng là bệnh nhân điều trị bán trú tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ ngày 14-8-2021; người vợ thường xuyên đi chăm chồng tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Đáng chú ý là, trước khi được xác định là F0, người vợ bán hàng bánh rán tại khu vực ngã ba đường Lê Phụng Hiểu giao cắt với đường Đào Duy Từ, phường Ba Đình, đã tiếp xúc với nhiều người.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng thời, 4 người con, cháu trong gia đình hiện đang là F1 và xác định có nguy cơ cao, trong đó người con trai là lái xe taxi hãng Bắc Trung Nam, có lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp. Ngay trong tối qua 31-8, sau khi xác định được các ca F0 trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, thành phố Thanh Hóa và các phường liên quan đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Phố Thôi Hữu nơi 2 ca F0 sinh sống và khu vực phố Lê Phụng Hiểu, Đào Duy Từ nơi F0 bán hàng đã được phong tỏa.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã truy vết được 10 F1 và 26 F2; tiến hành test nhanh hơn 400 mẫu và đều cho kết quả âm tính; đồng thời, đã gửi 110 mẫu xét nghiệm RT - PCR tại CDC Thanh Hóa. TP Thanh Hóa đã nhanh chóng chuyển F0 về Bệnh viên Phổi Thanh Hóa điều trị; chuyển toàn bộ F1 đi cách ly tập trung; tiếp tục điều tra, truy vết và xét nghiệm đối với các trường hợp có liên quan dịch tễ đến 2 ca bệnh; tiến hành khử khuẩn toàn bộ các khu vực đã phong tỏa và thông báo rộng rãi bằng nhiều hình thức về lịch trình đi lại của các F0, F1 để những người liên quan tự giác khai báo y tế.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, đây là một ổ dịch rất phức tạp và nguy hiểm, liên quan đến nhiều người, nhiều địa phương trong tỉnh. Qua rà soát, từ ngày 14-8 đến ngày 29-8, đã có hơn 19.000 người từng ra, vào bệnh viện và được lập danh sách, trong đó có hơn 9.000 bệnh nhân. Số bệnh nhân xuất viện từ ngày 10-8 đến ngày 29-8 là 656 người, trong đó có 49 bệnh nhân Khoa Ung bướu.

Giám đốc Sở Y tế Trịnh HỮu Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Do hầu hết các bệnh nhân có sức khỏe yếu, nên hiện tại mới chỉ cách ly tập trung được 6 bệnh nhân và 20 người nhà, còn lại đang cách ly tại gia đình. Hiện Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vẫn đang thực hiện phong tỏa để phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo TP Thanh Hóa và các ngành chức năng, kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nêu rõ: Từ ngày 24-8 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ta đã chuyển sang trạng thái mới, khi liên tục xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng, trong đó có một số ổ dịch rất phức tạp như ở thị trấn Nông Cống, xã Tế Nông (Nông Cống), Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) và thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn). Đáng lo ngại là những ổ dịch này hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây ban đầu, nên công tác phòng, chống dịch gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, công tác phòng, chống dịch của tỉnh đã chuyển từ phòng sang chống dịch, phải tấn công chống dịch một cách chủ động, quyết liệt, bài bản, nhất là ở những địa phương đã có ca F0 trong cộng đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng thành phố trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn trong thời gian dài. Những ngày qua, các biện pháp phòng, chống dịch đã được triển khai theo đúng kịch bản, phương án mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo. Tuy nhiên, thời gian tới, tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa và tất cả các địa phương trong tỉnh phải xác định hơn lúc nào hết, nhiệm vụ trọng tâm lúc này là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn về sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là nhiệm vụ trên hết, trước hết và công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải đi trước và cao hơn tình hình thực tế một bước. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, khoanh chặt, thu hẹp “Vùng đỏ”, bảo vệ nghiêm ngặt “Vùng xanh”, để Thanh Hóa phải là “vùng xanh” an toàn của cả nước.

Thành phố Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có vai trò, vị trí cực kỳ quan trọng, là “trái tim” của cả tỉnh. Vì vậy, ngay trong lúc này và cả thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị của TP Thanh Hóa phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh, với phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ, là lá chắn thép”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài” trên trận tuyến chống dịch. Tiếp tục làm thật tốt công tác tuyên truyền, thông báo công khai, rộng rãi, bằng nhiều hình thức về tình hình dịch bệnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác của người dân để cùng chung tay vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, nhất là tự giác khai báo y tế và tố giác những trường hợp trốn tránh khai báo y tế. Tranh thủ từng phút, từng giờ xét nghiệm, truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh. Huy động lực lượng, sử dụng công nghệ và các biện pháp nghiệp vụ để truy vết thần tốc, triệt để, bóc tách F0 để ngăn chặn nguồn lây kịp thời. Xác định rõ khu vực trọng điểm, đối tượng có nguy cơ cao để ưu tiên xét nghiệm trước.

Thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly tập trung, cách ly tại nhà, bảo đảm đúng đối tượng, gắn với theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng cách ly; khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm rộng, gồm cả test nhanh và xét nghiệm RT - PCR. Tỉnh sẽ bổ sung thêm 300 nghìn bộ test nhanh để thành phố huy động tối đa các lực lượng, chạy đua với thời gian tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn toàn thành phố từ ngày 1-9 đến 5-9-2021. Việc sàng lọc, test nhanh phải có kế hoạch cụ thể và phải được triển khai với lộ trình, cách thức thực hiện hợp lý, khoa học, an toàn, hiệu quả; trước hết tập trung vào các khu đông dân cư, chợ, bệnh viện... Đặc biệt, trong quá trình rà soát tuyệt đối không để lọt, bỏ sót các đối tượng và phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Tiếp tục phát huy vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở và ban cán sự tổ dân phố, các tổ COVID-19 cộng đồng để thông báo rộng rãi, kịp thời về kế hoạch, thời gian, địa điểm lấy mẫu; trường hợp cần thiết, huy động thêm các lực lượng sinh viên trường Cao đẳng Y và cán bộ y tế đã nghỉ hưu tham gia lấy mẫu; đồng thời, quản lý chặt các mẫu bệnh phẩm để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Về công tác điều trị, theo phương án, kịch bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu các bệnh viện phải chuẩn bị khu điều trị bệnh nhân COVID-19 đảm bảo riêng biệt, an toàn và sẵn sàng kích hoạt khi có tình huống. Đối với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, đồng chí yêu cầu bệnh viện phải thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa và các quy định trong khu vực phong tỏa; chủ động tổ chức xét nghiệm, cách ly và điều trị cho bệnh nhân và những người hiện đang ở bệnh viện; bố trí khu vực điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 của TP Thanh Hóa trong bệnh viện, theo mô hình bệnh viện trong bệnh viện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mặc dù dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp, nhưng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát; các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng phải khắc phục bằng được tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; bình tĩnh, linh hoạt, sáng tạo, không hoang mang, dao động, chần chừ, do dự, thiếu cương quyết, thiếu bản lĩnh trong xử lý các tình huống dịch bệnh; tiếp tục huy động và bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện một cách bài bản, khoa học và hiệu quả để nhanh chóng ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa và cả tỉnh.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh sẽ đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chỉ đạo thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ TP Thanh Hóa; trước mắt, thực hiện trong vòng 1 tuần lễ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 2-9-2021. Trong thời gian thực hiện, cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng thành phố phải tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Các ngành chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với thành phố khẩn trương triển khai các kênh phân phối, cung cấp đầy đủ điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thiết yếu khác, phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, lương thực, thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo TP Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đến kiểm tra khu vực phong tỏa trên địa bàn phường Ba Đình và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Trần Thanh