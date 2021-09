Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hoá

Sáng 4-9, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP Thanh Hoá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam.

Cùng tham gia có đồng chí Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ, Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống COVID - 19 và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, thuộc Tập đoàn Hong Phu, Khu Công nghiệp Hoàng Long.

Hiện nay, trên địa bàn TP Thanh Hóa có 5 nhà máy của Tập đoàn Hong Phu, đóng tại Khu công nghiệp Hoàng Long và Khu công nghiệp Lễ Môn, với tổng số lao động lên đến hơn 30.000 người. Với sự chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của tỉnh, TP Thanh Hóa và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, công tác phòng, chống dịch tại các nhà máy của Tập đoàn Hong Phu đã và đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy định. Ngoài việc thành lập “Tổ an toàn COVID-19” với nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe hằng ngày đối với người lao động trong doanh nghiệp và xử lý các tình huống bệnh dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương; các doanh nghiệp đã xây dựng phương án “3 tại chỗ” khi dịch bệnh có biễn biến bất thường; đồng thời, triển khai đến toàn bộ công nhân lao động thực hiện tốt phương châm “Một cung đường hai điểm đến” trong thời gian TP Thanh Hoá thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện doanh nghiệp đang thực hiện test nhanh tầm soát cho toàn bộ công nhân, người lao động trong doanh nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh và TP Thanh Hoá nhằm sàng lọc F0, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy. Đến hết ngày 3-9, các nhà máy thuộc Tập đoàn đã test nhanh được hơn 13.000 mẫu, số còn lại phấn đấu sẽ hoàn thành trong ngày 5-9. Cho đến nay, các nhà máy vẫn đang sản xuất an toàn, chưa phát hiện ca F0 nào, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì, không bị đứt gẫy, gián đoạn do dịch COVID-19.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, thuộc Tập đoàn Hong Phu

Qua kiểm tra và làm việc với cán bộ chủ chốt Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam thuộc Tập đoàn Hong Phu, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng để vượt qua khó khăn trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh của cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, các nhà máy thuộc Tập đoàn Hong Phu. Đồng chí nhấn mạnh: Từ ngày 29-8 đến nay, trên địa bàn TP Thanh Hoá đã xuất hiện ổ dịch rất phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Để dịch bệnh không lây lan ra diện rộng, TP Thanh Hóa đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung cốt lõi của Chỉ thị 16/CT-TTg là thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người, hạn chế đi lại không cần thiết, thực hiện tốt phương châm “ai ở đâu ở yên đấy”. Đây là thời gian vàng để tiến hành rà soát, phát hiện và bóc tách F0, do vậy nếu không tiến hành khẩn trương sẽ mất thêm thời gian, công sức và phải trả giá đắt mới có thể ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, đồng thời hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để sớm hoàn thành xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ người lao động. Việc xét nghiệm phải bảo đảm đúng đối tượng, thực hiện bài bản, khoa học và an toàn. Trong quá trình thực hiện xét nghiệm tầm soát phải thực hiện đúng các quy định, tuyệt đối không được tập trung đông người, bảo đảm giãn cách, tránh lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, thuộc Tập đoàn Hong Phu

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Đây là thời gian cao điểm xét nghiệm để tìm F0 nên tất cả mọi người dân trên địa bàn thành phố, bao gồm công nhân của các nhà máy đều được test nhanh. Đồng chí yêu cầu TP Thanh Hóa, các địa phương lân cận, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ để triển khai các biện pháp phù hợp, bảo đảm công nhân, viên chức, người lao động được đi lại thuận tiện khi có các giấy tờ hợp lệ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần sắp xếp, tổ chức lại phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình, để vừa hạn chế tập trung đông người, vừa đảm bảo sản xuất theo kế hoạch, thực hiện đúng phương châm “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các thành viên trong đoàn công tác thăm, kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 47 giáp gianh giữa phường Quảng Tâm (TP Thanh Hoá) và phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn).

Đến kiểm tra các chốt kiểm soát phòng, chống COVID - 19 trên địa bàn TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các chốt; đồng thời biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng chức năng, vừa kiểm soát, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, vừa bảo đảm cho người và phương tiện lưu thông thông suốt, góp phần quan trọng vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 47 giáp gianh giữa phường Quảng Tâm (TP Thanh Hoá) và phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn).

Đồng chí đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phải nắm chắc các quy định về phòng, chống dịch và diễn biến tình hình dịch bệnh ở từng địa bàn trong tỉnh và cả nước, để áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng; đồng thời, linh hoạt, sáng tạo trong từng tình huống, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, viên chức, người lao động đang thực thi nhiệm vụ được lưu thông nếu có đủ điều kiện, tránh tình trạng ùn tắc giao thông và gây mất an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Kiểm soát người và phương tiện tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 47 giáp ranh giữa phường Quảng Tâm (TP Thanh Hoá) và phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn).

Đồng chí nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện đang được kiểm soát, tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, lơ là trước mọi tình huống. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ tại các chốt phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát huy tinh thần xung kích của lực lượng tuyến đầu chống dịch, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra hoạt động test nhanh tầm soát tại khu phố Đông Bắc Ga 1, phường Đông Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng cùng các thành viên trong đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra thực tế tại một số khu vực đang thực hiện test tầm soát COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng của TP Thanh Hóa đã triển khai thực hiện xét nghiệm tầm soát khẩn trương, khoa học, bài bản. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, thành phố đã thành lập 685 tổ lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 622 tổ xét nghiệm trên địa bàn 311 phố, thôn và 62 tổ xét nghiệm cho các khu công nghiệp. Tính đến hết ngày 3-9, các tổ đã thực hiện test nhanh gần 180.000 lượt mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính. Việc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đã được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, không lây nhiễm chéo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chỉ đạo công tác test nhanh tầm soát trên địa bàn TP Thanh Hoá.

Y, bác sĩ lấy mẫu test nhanh cho công dân phố Đông Bắc Ga 1, phường Đông Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng lưu ý, hiện TP Thanh Hóa đang trong tuần lễ cao điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên phải thực hiện xét nghiệm diện rộng, tất cả công dân trên địa bàn đều được xét nghiệm để truy vết F0, làm sạch địa bàn. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố phải tăng cường chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch tầm soát theo đúng tiến độ, bảo đảm an toàn và đạt hiệu quả cao nhất. Mỗi người dân thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thành phố sớm trở lại là địa bàn an toàn, vùng xanh bền vững của tỉnh.

