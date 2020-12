Đồng bộ giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 29 - 12, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2016 - 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia; Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh; Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan.

Năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 công tác đảm bảo trật tự, ATGT đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị; được đông đảo quần chúng Nhân dân đồng thuận ủng hộ. Công tác chỉ đạo, các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự, ATGT đã bám sát các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và chủ đề ATGT hàng năm của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường, huy động được tối đa lực lượng, phương tiện. Trong các dịp cao điểm, lễ, tết và lễ hội xuân các giải pháp tổ chức giao thông đã được triển khai hợp lý bảo đảm an toàn và đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Do triển khai đồng bộ các giải pháp nên năm 2020, trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra 403 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm chết 148 người, bị thương 343 người, giảm 73 vụ tai nạn giao thông (giảm 15,3%), giảm 11 người chết (giảm 7%), giảm 61 người bị thương (giảm 15 %) so với năm 2019. Giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 829 vụ tai nạn giao thông, làm chết 803 người, làm bị thương 485 người, giảm 169 vụ (giảm 17%), giảm 249 người chết (giảm 23,6%), giảm 72 người bị thương (giảm 13%) so với giai đoạn 2011 - 2015.

Qua thực tế công tác bảo đảm trật tự, ATGT thời gian qua cho thấy các hành vi vi phạm quy định tốc độ, đi sai phần đường, người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia điều khiển phương tiện, xe mô tô lạng lách đánh võng, không chú ý quan sát, sử dụng lòng, lề đường làm dịch vụ, đậu đỗ xe trái quy định… là những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Cùng với đó là ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân, người điều khiển phương tiện kém, thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông; hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT ở một số địa phương chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng, chưa đến được tận người dân.

Năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, Ban ATGT tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW, Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Tiếp tục triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Các sở, ban, ngành, các địa phương, tổ chức đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công tác bảo đảm trật tự, ATGT gắn với phòng, chống dịch COVID-19 dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội xuân 2021 bảo đảm cho Nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích những nguyên nhân gây mất trật tự, ATGT, gây tai nạn giao thông. Đồng thời, kiến nghị Ban ATGT tỉnh đầu tư trang thiết bị cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý xe ô tô vi phạm chở hàng hóa quá khổ, quá tải.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Trọng Thái và Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa, các cấp. ngành trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, các cấp, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Uỷ ban ATGT Quốc gia và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban ATGT tỉnh, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2021, trong đó Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải xây dựng kế hoạch theo chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, ATGT” với những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể; đồng thời, định hướng công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT; thực hiện giãn cách trong hoạt động giao thông - vận tải phòng, chống dịch bệnh COVID -19.

Nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Trong đó, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các vi phạm về đội mũ bảo hiểm, lạng lách, vi phạm về tải trọng.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, xử lý các “điểm đen” về tai nạn giao thông; bổ sung biển báo hiệu giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Đẩy mạnh các loại hình vận tải bằng đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không để giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt, xe khách liên tỉnh, xe đưa đón học sinh để giảm mật độ phương tiện trên đường bộ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông; hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT; đồng thời, xử lý nghiêm đối với các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định lưu thông trên các tuyến giao thông.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Mai Xuân Liêm; Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Khiên; Phó Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên Ban ATGT tỉnh Phan Thị Hường đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 21 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016 - 2020. Ban ATGT tỉnh tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016 - 2020.

