Đón và phục vụ công dân về nước thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19: Cần cả trách nhiệm và sự sẻ chia

Với việc kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, thời gian tới, cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng sẽ đón nhiều đoàn khách quốc tế đến du lịch, các chuyên gia, doanh nghiệp nước ngoài sang làm việc và nhất là đồng bào đang sinh sống, làm ăn, học tập ở nước ngoài trở về nước. Đây là thách thức đặt ra đối với tỉnh ta trong việc kiểm soát, quản lý đối tượng và bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú, đón được lượng khách lớn, có khả năng chi trả các loại hình dịch vụ chất lượng cao. Từ đó, tạo ra việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, giữa bối cảnh du lịch đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Công dân trở về từ Nhật Bản được cách ly tại Khách sạn Vinpearl (TP Thanh Hóa) và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Mới đây nhất, ngày 8-11, khoảng 225 công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã trở về nước và Thanh Hóa là điểm đến cuối cùng. Ông Đàm Hồng Nguyên, Tổng quản lý Khách sạn Vinpearl Thanh Hóa (đơn vị được chỉ định tiếp đón những công dân này), cho biết: Khách sạn Vinpearl đã tiếp đón 218 công dân với đầy đủ các thủ tục cần thiết, đặc biệt là tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, gấp gáp; song khách sạn luôn sẵn sàng tâm thế và cơ bản bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cũng như trang bị các kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh cho đội ngũ nhân lực... Từ đó, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách lưu trú và yêu cầu của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về thực hiện cách ly đối với đối tượng khách này. Bước đầu, kiều bào có phản ứng rất tích cực, vui vẻ đối với việc đón tiếp, ăn nghỉ và cách ly tại khách sạn. Đồng thời, bày tỏ tình cảm cũng như sự biết ơn đối với UBND tỉnh Thanh Hóa, các ban, ngành, đơn vị liên quan, vì sự nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm và nhất là đã tạo điều kiện tốt nhất để bà con được nghỉ ngơi, kiểm tra y tế và chăm sóc sức khỏe.

Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo một số huyện/thị xã/thành phố, cùng các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh (chiều 9-11), về công tác phát triển du lịch và thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đã nhấn mạnh: Việc đón công dân Việt Nam về nước và tổ chức cách ly phòng chống dịch COVID-19 là việc làm thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, trách nhiệm của dân tộc ta đối với đồng bào xa Tổ quốc. Không những thế, việc làm này còn cho thấy uy tín, trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa đối với đất nước. Đồng thời, làm tốt việc đón tiếp, phục vụ và cách ly, cũng là góp phần tạo việc làm cho người lao động trong các doanh nghiệp du lịch. Do đó, các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp (vận tải, lưu trú...) có liên quan, cần thực hiện nhiệm vụ này với tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định về xuất nhập cảnh, cách ly, cũng như có sự giám sát chặt chẽ đối với quá trình cách ly.

Tuy vậy, không phải cơ sở lưu trú nào cũng sẵn sàng cả về tâm thế và điều kiện như Khách sạn Vinpearl. Bởi theo chia sẻ của một số doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh thì các đơn vị vẫn đang khá lúng túng về quy trình, quy định, các điều kiện để thực hiện việc đón tiếp, phục vụ và cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với công dân trở về nước... Thậm chí, có đơn vị còn băn khoăn rằng, liệu việc đón tiếp đối tượng khách này, về lâu dài, có ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của họ hay không? Để trả lời cho những băn khoăn, thắc mắc từ phía cộng đồng doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo ngành y tế cho biết, để sẵn sàng các điều kiện tiếp nhận công dân trở về nước, ngành chức năng đã đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa triển khai vận hành Khách sạn Vinpearl thành cơ sở cách ly tập trung, bảo đảm các điều kiện theo quy định; tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly, cũng như lây nhiễm ra cộng đồng.

Đối với các cơ sở được chỉ định hoặc có nguyện vọng tiếp đón công dân trở về nước trong thời gian tới, cần tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế tại Quyết định 1246/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Cụ thể, các khách sạn phải bố trí, sắp xếp các khu vực phục vụ cách ly gồm trạm gác được bố trí tại cổng và các lối ra vào khách sạn 24/24h (do lực lượng công an, dân phòng địa phương đảm nhiệm). Tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ vào khách sạn. Đồng thời, bố trí điểm rửa tay, thùng rác, điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển... đúng nơi quy định.

Đối với các khu vực trong khách sạn, phải phân khu/tầng dành riêng cho người được cách ly. Đây thường là khu vực biệt lập, dễ quan sát, dễ tiếp cận và xa các khu chức năng của khách sạn (lễ tân, nhà bếp, nhà ăn, khu sinh hoạt của nhân viên...). Thực hiện khoanh vùng khu cách ly bằng hàng rào mềm hoặc hàng rào cứng và đặt biển cảnh báo... Đối với phòng ở cho người được cách ly, tốt nhất bố trí 1 người/phòng, nhưng không quá 2 người/phòng nếu là người thân hoặc người tự nguyện ở cùng phòng. Phòng cách ly phải thông thoáng và bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, dụng cụ sát khuẩn... Ngoài ra, khách sạn cũng phải bố trí khu vực dành cho ban điều hành, nhân viên phục vụ, nhân viên y tế, công an, dân phòng địa phương và các khu chức năng khác để vận hành khách sạn...

Bài và ảnh: Hoàng Xuân