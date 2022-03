Đồn Biên phòng Bát Mọt với phong trào thi đua Quyết thắng

Mặc dù đứng chân trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các loại tội phạm trên khu vực biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; song Đồn Biên phòng Bát Mọt (xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân) đã quyết tâm, nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bát Mọt tiếp nhận súng do người dân giao nộp.

Bám sát nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua Quyết thắng của cấp trên, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã xây dựng và triển khai kế hoạch thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của đơn vị. Trong quá trình thực hiện đã gắn kết chặt chẽ, hiệu quả phong trào thi đua với việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời, hướng đến thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng nền nếp chính quy, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn đơn vị. Cùng với đó, đơn vị cũng tập trung làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên; giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng; duy trì và thực hiện nghiêm Chỉ lệnh số 3107/CL-BTL ngày 25-8-2017 của Bộ Tư lệnh về trực sẵn sàng chiến đấu; Quy định số 3342/QĐ-BTL ngày 6-9-2017 của Bộ Tư lệnh về thành phần kíp trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin, cơ yếu, trực quân số sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn địa bàn trong thời gian diễn ra các ngày lễ lớn của đất nước; nâng cao cảnh giác, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn xử lý kịp thời, linh hoạt các tình huống xảy ra... Kết quả, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức 61 lần/145 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra đường biên, mốc giới, bảo vệ 17,492 km đường biên giới và 9 mốc quốc giới được giao. Đồng thời, phối hợp với Đại đội 216 của nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương 3 lần/72 lượt người tham gia; phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) tổ chức tuần tra, kiểm tra mốc 358 và an ninh rừng khu vực giáp ranh được 1 lần/18 lượt người tham gia; phối hợp với chốt dân quân thường trực xã Bát Mọt tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc được 10 lần/112 lượt người tham gia; tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn 15 lần/45 lượt người tham gia; kiểm tra an ninh rừng phòng hộ 14 lần/62 lượt người tham gia.

Cùng với đó, đơn vị cũng chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống công sự, hầm hào chiến đấu, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch tác chiến; thực hiện tốt kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức huấn luyện 100% nội dung các môn bài của từng chuyên ngành theo kế hoạch, bảo đảm thời gian, quân số tham gia huấn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hành các động tác kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh trong thực hành chiến đấu. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì 1 tổ tuyên truyền lưu động, 8 tổ giám sát tại các thôn, bản trên địa bàn xã Bát Mọt, 1 trạm kiểm soát liên ngành, 2 chốt thường trực trên biên giới, 1 chốt trên địa bàn để kiểm soát người qua lại; tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch được 180 lần/560 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, năm 2021, đơn vị đã phối hợp với ban tư pháp xã Bát Mọt tổ chức tuyên truyền 8 cuộc/885 lượt cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới. Cùng với đó, đơn vị cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp được 15 khẩu súng săn (11 súng cồn, 4 súng kíp). Đồng thời, phát hiện, bắt giữ và khởi tố 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy, tang vật thu giữ là 157 viên ma túy tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định; xử lý hành chính 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tịch thu 0,044m3 gỗ xẻ, xử phạt 10 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, đơn vị phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức phiên chợ “Ấm tình biên cương” tại xã Bát Mọt. Qua đó, vận động kinh phí trao tặng hàng, quà miễn phí cho phụ nữ nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc cho phụ nữ và trẻ em xã Bát Mọt, trao tặng nhà “Mái ấm tình thương”... với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” được Đồn Biên phòng Bát Mọt xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, thời gian qua, đơn vị hỗ trợ thôn Khẹo, xã Bát Mọt 3 tấn xi măng và 32 ngày công làm sân nhà văn hóa. Đồng thời, vận động Công ty Tân Phát tặng 400 áo ấm trị giá 80 triệu đồng; Quỹ Vì biên giới tặng 258 bộ quần áo trị giá 25,8 triệu đồng cho học sinh xã Bát Mọt; Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh tặng 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị đã trao tiền đỡ đầu 4 cháu trên địa bàn xã Bát Mọt và 1 cháu bản Phôn Xay (huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào), với số tiền hỗ trợ là 22,5 triệu đồng. Còn với Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, đơn vị hỗ trợ 2 cháu con nuôi với số tiền 17,5 triệu đồng...

Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã được huyện Thường Xuân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng nhiều giấy khen và phần thưởng. Điển hình như giấy khen của UBND huyện Thường Xuân vì đã có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh năm 2020; giấy khen của UBND huyện Thường Xuân vì đã có thành tích trong tham gia diễn tập phòng thủ huyện Thường Xuân năm 2021; giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa về “Quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển” giai đoạn 2016 - 2021... Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đơn vị tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên