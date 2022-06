Đổi mới mạnh mẽ để xứng đáng với sự tin yêu của bạn đọc

Báo Thanh Hóa nên đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền về lĩnh vực văn hóa Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, những người làm báo cũng như đông đảo bạn đọc thường xuyên của Báo Thanh Hóa đều có niềm vui chung trước những gì đạt được của tờ báo tỉnh nhà, đồng thời suy nghĩ để đóng góp điều gì đó để báo ta tiếp tục đổi mới và phát triển theo xu thế phát triển chung của đất nước. Là cán bộ văn hóa, đã là cộng tác viên của báo từ 40 năm nay, chuyên viết về mảng văn hóa, tôi thấy Báo Thanh Hóa nên đổi mới một số điều để thực hiện hiệu quả hơn nữa sứ mệnh đưa văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thấm sâu vào con người và cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa, mức hưởng thụ văn hóa của công chúng, đưa văn hóa phát triển ngang bằng kinh tế - xã hội. Để đạt mục tiêu trên, chúng ta nên viết theo hướng sau: thông tin kịp thời, đầy đủ, các sinh hoạt văn hóa, công tác của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, thành tựu văn học, nghệ thuật của tỉnh nhà, mức độ hưởng thụ văn hóa của quần chúng. Thêm nhiều bài bàn luận, trao đổi các vấn đề văn hóa như: bàn về hạnh phúc nhân ngày hạnh phúc; sách và con người trong thời đại công nghệ thông tin nhân ngày sách và văn hóa đọc; tự ái và tự trọng; văn hóa học đường; lời hay ý đẹp... Hình thành chuyên mục Câu chuyện văn hóa, với các chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, qua đó biểu dương, khuyến khích những ứng xử văn hóa, phê bình nhẹ nhàng, sâu sắc, thấm thía các hành vi chưa văn hóa để người đọc “trông người mà nghĩ đến ta...”, rồi tự điều chỉnh mình để hoàn thiện đạo đức, nhân cách, qua đó nâng tầm văn hóa của bản thân. Để làm việc này, ngoài phóng viên, nên có nhóm cộng tác viên chuyên sâu để các bài viết ngoài nội dung tốt, cách viết cũng nhuần nhị hơn, truyền cảm hơn. Lê Văn Bài (TP Thanh Hóa) Đọc báo Đảng để làm những việc có ý nghĩa Trong những năm qua, đảng viên chi bộ bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi (Mường Lát) thường xuyên đọc các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa. Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn cung cấp cho các đảng viên những thông tin chính xác, kịp thời, định hướng dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, đối ngoại, an ninh - quốc phòng của tỉnh và địa phương. Tuyên truyền, cung cấp nhiều thông tin đa dạng, đa chiều về các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cũng như nhiệm vụ đột xuất, các vấn đề mới nảy sinh trên địa bàn tỉnh. Trên ấn phẩm của Báo Thanh Hóa, đảng viên trong chi bộ quan tâm nhiều nhất đến các tác phẩm tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các địa phương miền núi đang triển khai rất sôi động. Với cương vị là bí thư chi bộ, trưởng bản tôi nhận thức được chương trình này rất có ý nghĩa với nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Báo đã nêu nhiều tấm gương, đối với những người nông dân, đất đai là tài sản vô cùng quý giá nhưng khi Nhà nước cần mở đường hay xây dựng công trình dân sinh, họ đã hiến hàng nghìn m2 đất mà không đòi hỏi quyền lợi gì. Khi có chủ trương xây dựng bản NTM, tôi đã tổ chức họp chi bộ, họp bản và đã minh chứng sống động cho bà con trong bản hiểu chủ trương của Nhà nước qua những tác phẩm đăng trên các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa về kế hoạch xây dựng NTM của tỉnh; các tiêu chí được công nhận xã đạt chuẩn NTM, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM ở các bản đã đạt chuẩn trước tại địa phương, như: bản Sáng, bản Pùng, bản Piềng Mòn. Từ đó, nhiều người dân trong bản đã học tập nhau làm nhiều việc vì tập thể; nhiều hộ dân trong bản đã hiến đất, hiến cây, tham gia tích cực hỗ trợ về ngày công mà không tính toán lợi ích. Bên cạnh việc đọc báo Đảng địa phương để học tập các gương điển hình về hiến đất làm đường giao thông, xây dựng NTM, các đảng viên trong chi bộ và bà con trong bản đã và đang vận dụng nhiều phương pháp trong phát triển kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt, các gương điển hình, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cùng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm xây dựng Đảng là những chủ đề được đảng viên và bà con trong bản quan tâm, thường xuyên trao đổi và đã phát huy được nội lực từ sức dân, từng bước đưa bản Hạ Sơn ngày càng phát triển. Đến nay cũng như nhiều thôn, bản tại địa phương, bản Hạ Sơn đã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Triệu Văn Lĩu Bí thư chi bộ, trưởng bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi (Mường Lát) Tăng cường sự gắn kết để đội ngũ cộng tác viên hoạt động ngày càng hiệu quả Trước xu thế phát triển nhanh của các loại hình báo chí trong nước cũng như trên thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với sự phát triển công nghệ truyền thông mới; nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả, Báo Thanh Hóa tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo. Việc vận hành theo mô hình “Tòa soạn hội tụ” tích hợp sản xuất đa loại hình báo chí với phương châm nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, nhất là sự phát triển không ngừng của hai ấn phẩm điện tử: Thanh Hóa điện tử, chuyên trang điện tử Văn hóa và Đời sống đã từng bước tạo sự đột phá trong việc cung cấp thông tin đến độc giả. Trong sự đổi mới đó, Báo Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên (CTV), xây dựng mạng lưới CTV rộng khắp trên địa bàn tỉnh, thường xuyên trao đổi với CTV về cách bổ sung thông tin trong các tin, bài để nâng cao chất lượng tuyên truyền. Nhiều CTV có ý thức trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng nổ trong việc viết, gửi tin, bài, ảnh cho báo. Tin, bài của CTV được tòa soạn Báo Thanh Hóa xử lý thông tin và đăng tải rất kịp thời, thu hút được nhiều bạn đọc ở các địa phương. Nhiều tin bài mới, nóng từ cơ sở được đăng ngay trên báo điện tử. Điều này thể hiện sự quan tâm đối với nguồn tin ở cơ sở, cũng như khích lệ đội ngũ CTV rất lớn. Nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ CTV tham gia cộng tác với báo nhiều hơn, trong thời gian tới, Báo Thanh Hóa nên làm tốt công tác định hướng tin, bài; trong đó có việc cung cấp, gợi mở các yêu cầu về nội dung viết tin, bài đối với CTV đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. Cần tổ chức các buổi bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ CTV, đặc biệt là các CTV hiện là phóng viên của các đài truyền thanh cấp huyện, giúp các CTV nâng cao năng lực và khả năng cập nhật thông tin, kỹ năng làm báo hiện đại, đa phương tiện. Nên có những cuộc đánh giá hiệu quả của công tác CTV, kịp thời chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế; từ đó đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế và đưa ra các định hướng phù hợp để hoạt động của đội ngũ CTV ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, tăng cường sự gắn kết giữa các CTV với báo. Lê Văn Thu Phó Giám đốc Trung tâm VH,TT,TT&DL kiêm Trưởng Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Lộc Cần những bài viết sâu về các vấn đề xã hội, nói lên ý kiến của người dân Trở thành cộng tác viên (CTV) đặc biệt của Báo Thanh Hóa là một may mắn đối với tôi. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng, tôi mong sẽ tận dụng được cơ hội này để phát triển hơn... Hơn 4 năm qua, tôi nhận thấy Báo Thanh Hóa có sự phát triển vượt bậc, là kênh thông tin chính thống được nhiều người yêu mến. Báo đã phản ánh nhanh, đúng và đủ về tình hình hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương được báo kịp thời đăng tải, giúp người dân nắm bắt thông tin nhanh chóng. Các thông tin, sự kiện, vấn đề đều được đội ngũ phóng viên phản ánh khách quan, trung thực, không né tránh, kịp thời định hướng dư luận xã hội... Điều đáng nói, rất nhiều bài viết khi báo đăng tải đã có hiệu ứng tích cực, được các cấp, ngành, chính quyền liên quan giải quyết ngay. Bên cạnh những chuyên mục, bài viết về kinh tế, an ninh - chính trị, báo có nhiều bài viết về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, góc nhìn cuộc sống. Đặc biệt, thời gian qua, các phóng viên Báo Thanh Hóa đã có tư duy làm báo hiện đại, thành thạo với tác nghiệp đa phương tiện, nhờ vậy các sự kiện diễn ra ở cơ sở được phản ánh một cách sinh động, hình thức đa dạng, phong phú, đầy ắp hơi thở cuộc sống. Mong rằng trong thời gian tới, để thu hút hơn nữa sự quan tâm của bạn đọc và tạo được hiệu ứng cao, Báo Thanh Hóa sẽ tăng cường thêm những chuyên trang, chuyên mục về người tốt, việc tốt; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đặc biệt là những bài giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để quảng bá, thu hút các nhà đầu tư về tỉnh; cần có thêm những bài báo có tính phản bác, đấu tranh với các luận điệu, tư tưởng sai trái, phản động trên mạng xã hội. Đặc biệt, báo phải đi sâu vào các hoạt động ở cơ sở, cuộc sống của người dân để phản ánh những thực trạng, tâm tư, nguyện vọng, thực tế phát sinh ở cơ sở. Từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng và vị thế của báo. Tăng Thúy (CTV Báo Thanh Hóa)