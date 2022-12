Đổi mới mạnh mẽ để nắm bắt thời cơ trong thời đại công nghệ số

Chiều 30-12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, ngành TT&TT đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các chỉ tiêu ngành TT&TT đều đạt và vượt mức kế hoạch. Hạ tầng TT&TT ngày càng được đầu tư, nâng cấp với công nghệ hiện đại, đồng bộ, mở rộng đối tượng phục vụ về khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số đã tạo bước đột phá, ứng dụng hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành chính; thông tin báo chí, xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Doanh thu các dịch vụ bưu chính, viễn thông ước đạt 4.670 tỷ đồng, bằng 103,5% so với cùng kỳ, đạt 117,1% so với kế hoạch giao. Nộp ngân nhà nước hơn 220 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ. Chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2021, Thanh Hóa đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố.

Trọng tâm là ngành TT&TT triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tạo bước đột phá, làm thay đổi phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến. Thanh Hóa đã thực hiện việc trao đổi và xử lý văn bản hồ sơ liên thông trên môi trường mạng giữa các quan khối Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cả 3 cấp trên nền tảng tích hợp dữ liệu của tỉnh (trục LGSP) kết nối liên thông với trục quốc gia (NDXP). Đặc biệt, Thanh Hóa là địa phương đầu tiên thực hiện việc kết nối, chia sẻ, trao đổi văn bản điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Giám đốc Sở TT&TT Đỗ Hữu Quyết phát biểu tại hội nghị.

Tổng số lượt trao đổi, xử lý văn bản trên hệ thống là 3.436.164 lượt; tỷ lệ ký số cá nhân đạt 98,72%, tỷ lệ ký số cơ quan đạt 99,07%; phần mềm Phản hồi Thanh Hóa đã tiếp nhận, xử lý 1.067 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với tỷ lệ xử lý đúng hạn đạt trên 95% - việc này nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền; nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hạ tầng, trang thiết bị CNTT tiếp tục được quan tâm đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã; Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã cung cấp 154 dịch vụ công mức độ 3 và 716 dịch vụ công mức độ 4; đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia 860 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Văn Tước phát động phong trào thi đua năm 2023.

Thanh Hóa là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu ngành thuế và ngành giao thông-vận tải, góp phần chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Thanh Hóa cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã và ban hành quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Trong năm 2022, có 94 xã, phường, thị trấn đang thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong mô hình chuyển đổi số cấp xã; 22.673 doanh nghiệp đã tiếp cận, tham gia và từng bước ứng dụng có hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;…

Đại diện lãnh đạo huyện Quan Hóa tham luận tại hội nghị.

Các tham luận tại hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan về các kết quả đạt được trong năm 2022, phân tích những bài học kinh nghiệm trong hoạt động chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị, bàn các giải pháp cụ thể, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để triển khai thực hiện, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành năm 2023.

Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tham luận.

Xác định “Thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa một cách toàn diện (từ chính quyền đến xã hội) để thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số” là khâu đột phá để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo, hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023. Trong đó, tập trung phát triển bưu chính theo hướng toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, trọng tâm trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của tỉnh. Tăng cường chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội…

Giám đốc Sở TT&TT trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác TT&TT năm 2022.

Phó Giám đốc Sở TT&TT trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Linh Hương