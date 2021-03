Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Đại tá Nguyễn Văn Thú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, hiện đại Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã khẩn trương, kịp thời, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành hành động cách mạng trong toàn Đảng bộ. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng trên địa bàn tỉnh. Quán triệt sâu sắc nội dung, tinh thần của nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, dựa trên điều kiện tình hình cụ thể trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong giai đoạn này là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, hiện đại ; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới và của tỉnh. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cụ thể hóa bằng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: Chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển; xử lý 100% tin không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phấn đấu đến năm 2025 giảm thiểu các loại tội phạm từ 3-5% so với năm 2020; 100% địa bàn không trồng cây có chứa chất ma túy; thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên các cấp; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có trình độ nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung đã được đề ra. Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, có sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.