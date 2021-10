Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận tại tổ, góp ý vào một số dự án luật về lĩnh vực tố tụng hình sự, thống kê và kinh doanh bảo hiểm

Ngày 25-10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thảo luận tại tổ góp ý vào dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng hình sự; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận ở tổ 55, tại điểm cầu Thanh Hóa.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các ĐBQH đều cho rằng việc ban hành Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) là hết sức cần thiết nhằm tiếp tục thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hiện nay, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

ĐBQH Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia ý kiến vào dự án luật.

Các ĐBQH đề nghị dự án Luật cần bổ sung thêm hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm là làm phiền, quấy nhiễu khách hàng dưới mọi hình thức; phải tuân thủ các quy định pháp luật về thông tin, truyền thông.

Đề nghị sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 39 của dự án Luật đối với ngưởi thụ hưởng bảo hiểm; bổ sung thêm đối tượng áp dụng là cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm để tránh bỏ lọt nhóm đối tượng này trong quá trình áp dụng pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến góp ý vào dự án luật.

Các ĐBQH cũng cho rằng để đảm bảo tính rõ ràng và thống nhất giữa các quy định trong dự án Luật, tránh trường hợp áp dụng chỉ dựa vào quy định chung tại khoản 2 Điều 12, thì cần quy định rõ về việc kết hợp các loại hợp đồng bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm và chỉ được áp dụng nếu thuộc một trong các trường hợp được liệt kê ở khoản 3 Điều 67 của dự án.

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận ở tổ 55, tại điểm cầu Thanh Hóa.

Xem xét bãi bỏ khoản 3 Điều 16 về quy định không áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp bên mua bảo hiểm có lý do bất khả kháng trong việc chậm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm. Cần cân nhắc lại quy định tại Điều 21 dự án Luật theo hướng không quy định tại các điều khoản đã có của Bộ Luật Dân sự 2015 mà quy định theo hướng tham chiếu tới Điều 404 của Bộ Luật Dân sự 2015…

Các ĐBQH tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham gia thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, ĐBQH Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê để cập nhật, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phản ánh đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội mới của đất nước, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước và bổ sung một số nội dung quan trọng của Luật Thống kê, nhằm làm rõ quy trình biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia, bảo đảm sự thống nhất về số liệu, thông tin thống kê giữa cơ quan thống kê Trung ương với cơ quan thống kê cấp tỉnh.

ĐBQH Bùi Mạnh Khoa đề nghị chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phải thống nhất với cơ quan thống kê Trung ương trước khi công bố là cần thiết để đảm bảo khắc phục thống nhất về số liệu, thông tin giữa các cơ quan thống kê Trung ương và cơ quan thống kê cấp tỉnh. Dự án Luật cần quy định khái quát và đầy đủ hơn để đảm bảo thống nhất số liệu, thông tin thống kê của thống kê cấp tỉnh với thống kê Trung ương và thống kê giữa các bộ, ngành. Cần điều chỉnh điều tra thống kê quốc gia, chế độ thông tin báo cáo quốc gia; xác định rõ thời điểm có hiệu lực của dự án Luật; cần rà soát thêm các chỉ tiêu về khoa học - công nghệ, chính sách giáo dục…

ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn tham gia thảo luận tại Kỳ họp.

Tham gia thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn đề nghị Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể về lộ trình, kế hoạch thống kê, đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát, khu vực kinh tế không chính thức để phản ánh chính xác hơn quy mô GDP Việt Nam; bổ sung việc phân bổ cho phạm vi số liệu phục vụ cho biên soạn GDP và GRDP đối với các tổ chức, đơn vị.

ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ quy định “phải thống nhất”, được thực hiện theo cách thức nào để bảo đảm nguyên tắc quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Luật thống kê là “Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo, đồng thời phải bảo đảm trung thực, khách quan, chính xác, độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê”, trường hợp không có sự thống nhất giữa các cơ quan thì ý kiến nào là ý kiến cuối cùng?

Các ĐBQH tham dự Kỳ họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Về Dự thảo sửa đổi 3 nhóm chỉ tiêu, giữ nguyên 129 chỉ tiêu, sửa 46 chỉ tiêu, bổ sung 47 chỉ tiêu, bỏ 11 chỉ tiêu, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn cơ bản thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu trong dự thảo. Tuy nhiên, đối với nhóm chỉ tiêu thứ 19 về trật tự an toàn xã hội và tư pháp, dự thảo Luật đề nghị sửa tên chỉ tiêu số vụ, số người phạm tội thành số vụ, số bị cáo đã xét xử sơ thẩm (số thứ tự 207, mã số 1907), ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc việc sửa tên chỉ tiêu này…

ĐBQH Phạm Thị Xuân thảo luận tại Kỳ họp.

Tham gia thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự, ĐBQH Phạm Thị Xuân, Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Quan Hóa cho rằng, việc bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công an xã trong Bộ Luật Tố tụng hình sự là cần thiết để tăng cường vai trò của Công an xã; góp phần giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khởi tố, điều tra hình sự do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVOD-19 từ địa bàn cơ sở. Mặt khác, việc bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã sẽ sử dụng được nguồn lực đáng kể từ Công an xã trong hoạt động tố tụng hình sự góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Cần cân nhắc bổ sung căn cứ tại Điều 281 về tạm đình chỉ vụ án, Điều 297 về hoãn phiên tòa để tạo ra sự thống nhất và đồng bộ trong quy định và áp dụng pháp luật, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế.

Do dự án Luật được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn nên chỉ sửa đổi Bộ Luật Tố tụng hình sự theo hướng thực hiện đúng cam kết, đúng phạm vi yêu cầu của Hiệp định về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, không mở rộng đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý...

Quốc Hương