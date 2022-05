Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan khối tư pháp

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 13-5 Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án Nhân dân (TAND), Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; một số ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Viện KSND, TAND và Cục THADS tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 4 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch bệnh, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Quý I-2022 ước đạt 12,93%, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt kết quả khá, nhiều chi tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ, có 21/26 sản phẩm công nghiệp tăng; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 70%; giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Tỉnh Thanh Hóa đã khởi công, hoàn thành nhiều dự án lớn như: Tổ máy số 1 Nhiệt điện Nghi Sơn II; Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Adiana Thọ Dân; Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn...

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chỉ so với cùng kỳ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã đề xuất, kiến nghị 8 vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội và 8 vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong các Luật, Nghị định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tháo gỡ các vướng mắc khi thi hành và tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng để phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, đồng thời làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Ủy ban MTTQ tỉnh cũng tổng hợp, chuyển tới Đoàn ĐBQH tỉnh 7 nhóm vấn đề mà cử tri và Nhân dân trong tỉnh phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Theo đó, cử tri, Nhân dân trong tỉnh đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật và nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh, đời sống của Nhân dân.

Đặc biệt, cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thanh tra, Luật Giao thông đường bộ...

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân; cơ chế, chính sách, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh; vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh - trật tự…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã báo cáo về tình hình tội phạm, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp 4 tháng đầu năm 2022; đại diện lãnh đạo TAND tỉnh báo cáo về công tác xét xử, thi hành các loại án 4 tháng đầu năm 2022; đại diện lãnh đạo Cục THADS tỉnh báo cáo công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022.

Các cơ quan này cũng kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Các đại biểu dự buổi làm việc cũng tập trung thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến tình hình của tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi, làm rõ thêm những nội dung được đề cập trong các báo cáo; phản ánh tới lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành thuộc khối tư pháp một số vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đời sống xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xét xử và thi hành án dân sự trong 4 tháng đầu năm 2022.

Đồng thời khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất, đời sống và sinh hoạt của Nhân dân, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển tiến bộ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Quý I-2022 ước đạt 12,93%, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 70%; giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định, đặc biệt thực hiện chỉ đạo phục hồi phát triển du lịch được triển khai có hiệu quả. Các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động xét xử, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong 4 tháng đầu năm 2022; đồng thời đề nghị UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và ngành tư pháp cần bám sát các nhiệm vụ đã đề ra, để từ đó tổ chức triển khai thực hiện tốt, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong đó, nhiều nội dung sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh thông qua các hoạt động tại Kỳ họp thứ 3 sắp diễn ra.

