{title} Đoàn đại biểu 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhân dịp dự Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức tại tỉnh Nghệ An, sáng 9/12 Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh do các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trường Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Chung Sơn và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Đoàn đại biểu 3 tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Cùng dâng hương, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đoàn đại biểu 3 tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Chung Sơn. Dâng hương tại đền Chung Sơn tọa lạc ở tại núi Chung - nơi thờ tự, tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương, đất nước, đoàn đại biểu 3 tỉnh nguyện luôn đoàn kết một lòng, noi gương Bác thực hiện tốt công việc được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm cho đất nước Việt Nam ngày càng “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác hằng mong muốn. Đoàn đại biểu 3 tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đoàn đại biểu 3 tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Thành kính dâng lẵng hoa tươi, nén hương thơm lên anh linh Người, đoàn đại biểu 3 tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam. Đoàn đại biểu 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực phối hợp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cùng nhau tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh mỗi địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng và cả nước. Lãnh đạo 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm tại đền Chung Sơn. Theo chương trình, sáng 10/12 tại khách sạn Vinpearl Cửa Hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá Kết quả 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022-2025 (ký kết ngày 16/9/2022 tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Tin liên quan: Hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh: Nâng tầm và làm ... Với sự tương đồng về địa lý, con người và lịch sử; lại có tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển lớn, việc tăng cường hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh được xem là một dấu mốc rất ý nghĩa và quan trọng, giúp nâng tầm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa 3 địa phương nơi “cửa ngõ” miền Trung.

