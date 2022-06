Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung “Dân giám sát, dân thụ hưởng” tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 24-6, Đoàn công tác liên ngành Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa để khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung “Dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đoán giám sát có sự tham gia của các đồng chí: Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Nghiên cứu thể chế hóa nội dung giám sát, dân thụ hưởng”; Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng các cán bộ chức năng.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, căn cứ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân chủ và công tác dân vận, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương, tổ chức có liên quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Theo đó, việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH (Pháp lệnh số 34) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã quán triệt, triển khai gắn với công tác phê bình và tự phê bình, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống của hầu hết cán bộ ở cơ sở.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Pháp lệnh số 34 được các địa phương thực hiện theo đúng quy định với nội dung cụ thể như: Những việc thông báo cho dân biết, dân bàn, dân quyết định; việc dân tham gia ý kiến, chính quyền quyết định, kiểm tra, giám sát… đã tạo điều kiện cho Nhân dân phát huy quyền làm chủ và tham gia quản lý Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nội dung “Dân giám sát, dân thụ hưởng” đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua nhiệm vụ giám sát, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng cách trực tiếp giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND; việc thu, chi ngân sách hàng năm; việc quyết toán các công trình xây dựng do Nhân dân đóng góp; công tác quản lý và sử dụng đất đai...

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Xuyên suốt những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các cấp trong tỉnh trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đều hướng đến Nhân dân, chính người dân đã và đang được nhận, thụ hưởng. Trong đó, nhiều chính sách đã được tỉnh thực hiện để người dân hưởng lợi như: Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi; chính sách hỗ trợ về y tế; hỗ trợ về giáo dục và đào tạo; hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội…

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Sau ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nói chung, việc triển khai thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong thời gian qua. Trong đó Thanh Hóa làm rất tốt, nhiều cách làm hay, đi đầu, đem lại lợi ích rất lớn cho người dân và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Nổi bật là những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong Nhân dân...

Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Nghiên cứu thể chế hóa nội dung giám sát, dân thụ hưởng” phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần khắc phục khó khăn, hạn chế, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; đồng thời đề cao vai trò đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với đó, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền rà soát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc những nội dung liên quan đến phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống, phục vụ Nhân dân và thực sự phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn đoàn công tác đã dành thời gian đến khảo sát và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh: Ngoài việc chú trọng chăm lo đời sống an sinh của Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua Thanh Hóa luôn quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đến các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác phê bình và tự phê bình, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống của hầu hết các cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Qua đó, đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch và vững mạnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban, sở, ngành và các địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn công tác để thực hiện tốt hơn phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đoàn công tác dành cho tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác liên ngành Trung ương đã đến khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tại huyện Hoằng Hóa.

Quốc Hương