Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Chiều 6-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh quản lý. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có các thành viên Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh quản lý; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ chi tiết cho các chương trình, dự án (DA) là 13.809,342 tỷ đồng. Trong đó, Kế hoạch (KH) vốn năm 2022 là 13.419,219 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao để thực hiện ghi thu, ghi chi bồi thường GPMB cho các DA khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý. Vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 390,123 tỷ đồng. Theo đó, năm 2022 toàn tỉnh có 87 chủ đầu tư được giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công do tỉnh quản lý (bao gồm cả vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022).

Đại diện Sở Kế hoạch - Đầu tư trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, các chủ đầu tư triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Do đó, giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng ước được 5.440 tỷ đồng, bằng 48% KH; giải ngân được 6.366 tỷ đồng, bằng 56,2% KH. Với những kết quả đó, tỉnh Thanh Hóa đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Tuy nhiên, theo rà soát của Tổ công tác đặc biệt, hiện có 53 chủ đầu tư giải ngân đạt từ 50% KH trở lên; 15 chủ đầu tư giải ngân đạt từ 30% đến dưới 50% KH; 11 chủ đầu tư giải ngân đạt từ 10% đến dưới 30% KH; 5 chủ đầu tư giải ngân đạt dưới 10% KH và 3 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân. Tính theo tiến độ DA, toàn tỉnh hiện có 65 DA hoàn thành giải ngân, 28 DA chuyển tiếp và 13 DA khởi công mới, chuẩn bị đầu tư có tiến độ giải ngân bảo đảm theo quy định; các DA còn lại (153 DA) chưa bảo đảm tiến độ giải ngân theo quy định.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, DA, các địa phương, như: Do đặc thù của chủ đầu tư, việc giải ngân vốn đầu tư cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng, phụ thuộc vào tiến độ hợp đồng mới có thể làm thủ tục thanh toán. Năm 2022 là năm thứ hai triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng thực chất là năm đầu tiên các chủ đầu tư, địa phương bắt đầu khởi công mới nhiều DA nên cần có thời gian cho công tác chuẩn bị đầu tư; sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; quy trình kiểm soát chi, giải ngân các DA ODA rất mất nhiều thời gian, một số DA phải xin nhà tài trợ gia hạn thời gian thực hiện hiệp định vay, đang thực hiện điều chỉnh DA đầu tư…

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu ý kiến.

Ngoài ra, công tác tổ chức thực hiện, năng lực quản lý DA của nhiều ban quản lý dự án, chủ đầu tư còn có nhiều hạn chế, yếu kém, thiếu quyết liệt, sâu sát, cụ thể, thiếu quyết tâm; chưa tích cực đấu mối, phối hợp để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc cho các dự án…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và những năm tới. Đồng chí đánh giá cao những cố gắng trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, các chủ đầu tư phải xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong thời gian tới; tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5-10-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tháo gỡ và xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, thẩm tra, thẩm định hồ sơ chuẩn bị đầu tư,… Các thành viên Tổ công tác thực hiện rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung thêm vốn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan căn cứ vào các thể chế, văn bản đã ban hành để tham mưu cho UBND tỉnh có hướng sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế.

Về kế hoạch sử dụng đất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện và ban hành quy hoạch sử dụng đất; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại đất rừng và đánh giá lại trữ lượng của các mỏ trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi giao Sở Kế hoạch - Đầu tư làm chủ trì xây dựng văn bản, thực hiện ký cam kết giữa Tổ công tác với các chủ đầu tư về tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022. Đồng thời, tiến hành rà soát lại từng DA, cập nhật hằng tuần việc giải ngân vốn để điều tiết nguồn vốn đầu tư cho phù hợp; giao vốn kịp thời; tổng hợp các ý kiến tại hội nghị và ý kiến bằng văn bản của các đơn vị, dự án để hoàn thiện báo cáo trình Tổ công tác và UBND tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời.

Lê Hòa