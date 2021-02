Đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Cùng với các địa phương khác trên cả nước, từ tháng 1-2021, Công an tỉnh đã ra quân triển khai thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phục vụ hoàn thiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn công dân làm căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Thủ tục đơn giản, nhanh gọn

Ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu 2021, hàng trăm công dân đã có mặt tại Công an huyện Thiệu Hóa để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử. Mặc dù số lượng công dân đến làm thủ tục đông hơn so với ngày thường, nhưng tại các vị trí tiếp công dân, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Thiệu Hóa đã làm việc hết sức khẩn trương, trách nhiệm và nhiệt tình. Trong đó, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, lãnh đạo đơn vị đã tăng cường CBCS, bố trí thêm bàn làm việc và phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý nhanh gọn các thủ tục hồ sơ của công dân. Ngoài ra, tổ công tác lưu động của công an huyện đã đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và các địa bàn dân cư để thu thập hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử. Do đang trong thời điểm tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên cùng với việc tiếp nhận hồ sơ, CBCS Công an huyện Thiệu Hóa cũng đã tuyên truyền và hướng dẫn công dân đến làm CCCD thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ Nhân dân, từ ngày 25-1-2021 đến nay, Công an huyện Thiệu Hóa đã tổ chức thu nhận được khoảng 2.800 hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, cấp trả 16 thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho người dân.

Ông Lê Văn Ngà, ở thị trấn Thiệu Hóa, cho biết: “Việc khai hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử được đơn giản hóa rất nhiều thủ tục. Khi đến làm hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử, tôi chỉ cần đọc họ tên, trình thẻ CCCD cũ để CBCS công an huyện kiểm tra, đối chiếu trên hệ thống dữ liệu có sẵn. Tôi cũng không cần điền vào tờ khai như trước đây, công việc này sẽ do CBCS thực hiện. Sau đó, tôi lấy dấu vân tay, chụp ảnh và kiểm tra, xác nhận lại thông tin cá nhân. Tất cả các bước trên chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 5 phút”.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa về ra quân mở đợt cao điểm tập trung, huy động nguồn lực cấp tối thiểu 1.600.000 thẻ CCCD xong trước ngày 1-7-2021, ngày 25-1-2021 Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân tiến hành thu nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh và công an 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Do số lượng cấp thẻ là rất lớn, nên công an các đơn vị, địa phương đã thành lập các tổ lưu động để cấp thẻ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học... và tại các địa bàn dân cư. Việc cấp CCCD lưu động tại các phường, xã sẽ giảm thời gian đi lại, giảm khoảng cách, thuận lợi cho người dân, góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính. Cùng với đó, công an các đơn vị tiếp tục duy trì tiếp nhận hồ sơ để cấp CCCD cố định tại trụ sở công an các huyện, thị xã, thành phố. Theo quy trình, người dân đến làm việc chỉ cần xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ CCCD gắn mã vạch để cán bộ công an đối chiếu thông tin có trong cơ sở dữ liệu dân cư đã thu thập từ trước đó, không cần phải điền vào tờ khai như trước đây nữa. Sau khi xác định các thông tin trùng khớp, công dân sẽ được chụp ảnh chân dung, lấy mẫu vân tay. Quá trình này chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Khi hoàn tất việc in thẻ, CCCD sẽ được gửi về công an nơi công dân cư trú, sau đó gửi về tận nơi cư trú cho người dân. Sau này, khi đã có quy định cụ thể, công dân tới làm thủ tục cấp CCCD thì sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ được giao giấy hẹn với hai hình thức nhận thẻ CCCD, gồm nhận trực tiếp và nhận qua bưu điện.

Căn cước công dân gắn chíp điện tử có tính bảo mật cao

Trung tá Lê Thị Quỳnh Hương, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, cho biết: Việc triển khai cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử có nhiều ưu điểm hơn với thẻ CCCD hiện nay. Nổi bật, CCCD có gắn chíp điện tử sẽ có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm, như: chữ ký số, sinh trắc học, mật khẩu một lần... có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân. Đáng chú ý, khi thẻ CCCD gắn chíp điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin, lúc đó người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ CCCD... Xác định đây là dự án trọng điểm trong công tác quản lý Nhà nước, ngay sau khi có chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai; huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành triển khai thực hiện, đặc biệt là trong công tác tổ chức cấp CCCD theo lộ trình. Chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuyên truyền về hiệu quả, ý nghĩa của việc cấp CCCD gắn chíp điện tử. Đồng thời, chủ động nắm chắc đặc điểm, tình hình tại địa bàn quản lý để xây dựng phương án cấp CCCD đạt hiệu quả theo phương châm nơi tập trung đông dân cư trước; cấp cho người có thông tin chính xác trước... Sau hơn 1 tháng tích cực triển khai thực hiện, đến nay Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các huyện, thị xã, thành phố đã thu nhận trên 32.600 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử; cấp trả 1.200 thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho người dân.

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung cao độ lực lượng cho công tác thực hiện dự án cấp CCCD gắn chíp điện tử, đảm bảo đúng tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an đề ra, đảm bảo người dân có CCCD thực hiện các giao dịch cần thiết và phục vụ tốt công tác quản lý công dân theo quy định.

Bài và ảnh: Quốc Hương