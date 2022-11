(Baothanhhoa.vn) - Chiều 5-11, tại Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Công ty Honda Việt Nam tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn cho học sinh, sinh viên khu vực Bắc Trung bộ năm 2022.

{title} Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên Chiều 5-11, tại Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Công ty Honda Việt Nam tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn cho học sinh, sinh viên khu vực Bắc Trung bộ năm 2022. Ban tổ chức trao giải Nhất hội thi cho Trường ĐH Hồng Đức. Hội thi năm nay thu hút hơn 500 sinh viên của 5 đội thi đến từ các trường ĐH gồm: Trường ĐH Hồng Đức, ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, ĐH Vinh, ĐH Hà Tĩnh và Phân hiệu ĐH Y Hà Nội - cơ sở Thanh Hóa. Các đại biểu cùng đông đảo sinh viên tham dự hội thi. Các đội thi trải qua 3 phần thi gồm: Tiểu phẩm về an toàn giao thông; lý thuyết về Luật Giao thông đường bộ và thực hành lái xe an toàn. Trong phần thi lý thuyết, các đội thi trả lời các câu hỏi về Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) như: Quy định xử phạt hành chính, tình huống giao thông, ý nghĩa các biển báo… Chuẩn bị phần thi thực hành lái xe an toàn. Các thí sinh thực hiện phần thi thực hành lái xe an toàn. Đối với phần thi thực hành, các thành viên đội thi tham gia thực hiện các bài thi gồm: Cua vòng qua hàng cọc tiêu thẳng và vòng số 8; điều khiển xe thăng bằng trên đường ván hẹp. Các đội tham gia phần thi tiểu phẩm. Đặc biệt, với sự dàn dựng công phu, chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và hình thức, các đội đã mang đến hội thi nhiều tiểu phẩm ấn tượng phản ánh việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, sinh viên hiện nay. Thông qua hội thi nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo dục được giao tại Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ. Các đội thi tham gia phần thi lý thuyết. Đây cũng là hoạt động tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên; hạn chế học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông. Em Phan Nguyên Tiệp, thành viên đội thi Phân hiệu Đại học Y Hà Nội - cơ sở Thanh Hóa chia sẻ: “Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11. Qua hội thi, chúng em tin rằng mỗi bạn sinh viên sẽ hình thành và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, có các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn và sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, gia đình và mọi người trong xã hội”. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi Trường ĐH Hồng Đức; 2 giải Nhì cho đội thi Trường ĐH Vinh và ĐH Hà Tĩnh; 2 giải Ba cho đội thi Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Phân hiệu ĐH Y Hà Nội - cơ sở Thanh Hóa. Phong Sắc

