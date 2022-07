Đấu tranh với các thông tin giả mạo, sai sự thật: Cần có lực lượng rộng rãi

Có những cuộc chiến trên không gian mạng kịch liệt giữa 2 “phe” mà mãi vẫn bất phân thắng bại. Có những thông tin hết sức mập mờ, lấp lửng không rõ nguồn gốc vẫn được like (thích), share (chia sẻ) chóng mặt mà không cần kiểm chứng. Có những cuộc “hành hình tập thể” một cá nhân hoặc tập thể nào đấy mà mãi không được giải oan... Cứ thế, mạng xã hội (MXH) trở thành nơi để một số người thiếu hiểu biết, một số người chủ mưu những việc không trong sáng... tha hồ hoành hành.

Cũng như nhiều bạn trẻ, chị Hà Thị Hồng (Triệu Sơn) thường truy cập internet để đọc tin tức trên các phương tiện thông tin, đại chúng; xem hình ảnh trên trang youtube hay lướt facebook, zalo khi có thời gian rảnh. Song, nhiều khi chị Hồng cũng thường xuyên bắt gặp những đoạn clip, bài viết, những thông tin thiếu xác thực với cách “giật tít” và những nội dung mang “tính thời sự”, nhạy cảm cùng với lượng like, share chóng mặt đã đưa người đọc vào ma trận thông tin. Chị Hồng dẫn chứng: Gần đây, sự việc một số lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương bị kỷ luật Đảng và khởi tố, trên các trang MXH rầm rộ xuất hiện các tin giật gân, câu like của hội, nhóm; các thế lực phản động thì đẩy lên thành cao trào, thổi phồng thành “chặt đứt các phe cánh chính trị”; “cuộc chiến trong nội bộ”... Các chia sẻ, bình luận của nhiều người thiếu nhận thức, hiểu biết bắt đầu a dua làm các “anh hùng bàn phím”. “Đối với những dạng thông tin như thế này, cá nhân tôi luôn comment thể hiện quan điểm, chính kiến, lập trường của mình và hướng đến những thông tin chính xác, đúng sự thật. Ngay sau khi tìm hiểu thông tin được đăng tải trên các báo chính thống về kết quả điều tra nguyên nhân sự việc của lực lượng chức năng, tôi cũng chia sẻ trên các trang facebook, zalo của mình để người thân, bạn bè, cộng đồng mạng biết nhằm tránh để xảy ra tình trạng vô tình a dua, cổ súy, like rồi share một cách vô thức, thiếu kiểm chứng đối với những thông tin bịa đặt, không chính xác” - chị Hồng cho biết.

Theo các cơ quan chức năng, 6 tháng đầu năm 2022, trong nước, lợi dụng vấn đề Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraina, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá chính sách đối ngoại, đối nội của Đảng, Nhà nước, hạ uy tín, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng cũng lợi dụng vụ án Việt Á, các vụ nhận hối lộ của một số cán bộ; việc cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Phương Hằng, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long... để đặt điều quy kết bản chất chế độ, phê phán những thành quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Trong tỉnh, một số cá nhân tiếp tục lợi dụng không gian mạng, tình hình dịch bệnh COVID-19 để đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật nhằm mục đích câu like, câu view quảng cáo bán hàng; lợi dụng các sơ hở, thiếu sót trong quá trình làm nhiệm vụ của các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, bí mật ghi âm, ghi hình, quay clip phát tán trên các hội, nhóm trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an; quay clip, phát livestream, chia sẻ lên các hội, nhóm, MXH liên quan đến các sự kiện cưỡng chế, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án nhằm công kích chính quyền, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, gây phức tạp về an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của chính quyền địa phương.

Thực tế, trong bối cảnh thế giới ngày càng “phẳng”, không thể phủ nhận những tiện ích của MXH, nhưng cũng không loại trừ rất nhiều những rủi ro đã, đang và sẽ còn tiềm ẩn trên MXH. Từ những thông tin đã nêu, cho thấy, giải pháp tuyên truyền, giáo dục nhận thức và kỹ năng để mỗi công dân trở thành một người dùng MXH thông thái, có “sức đề kháng” và khả năng phân biệt thông tin chính thống với thông tin giả mạo, bịa đặt là giải pháp cơ bản, quan trọng.

Tại huyện Thọ Xuân, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, các đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ, liên kết, thống nhất, từ đó đưa công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên MXH đi vào nền nếp, thường xuyên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thọ Xuân sử dụng MXH để đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Trên các trang thuộc hệ thống chính trị, các trang cá nhân trên facebook của đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; thông tin từ các trang thông tin điện tử, các báo chính thống về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các bài viết, bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; bài viết về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, gương người tốt, việc tốt... Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng “sức đề kháng” để cư dân mạng chống lại tác động từ thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên MXH.

Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết: Để chủ động đối phó với diễn biến tình hình quan hệ lao động, phòng ngừng việc tập thể, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường bám sát cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến người sử dụng lao động cần tích cực quan tâm, chăm lo việc làm, thu nhập của người lao động. Đồng thời, chủ động kết nối với công đoàn cấp trên, với các chủ tịch công đoàn cơ sở qua mạng zalo, facebook để nắm bắt, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình tâm tư, nguyện vọng, chế độ, chính sách đối với người lao động. Song song với đó, việc quản lý, sử dụng mạng internet, MXH cũng được các cấp công đoàn quan tâm, tăng cường. 6 tháng đầu năm 2022, qua theo dõi, tổ nòng cốt cấp Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát hiện và xử lý một số trang facebook, blog cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến chế độ, chính sách gây hoang mang dư luận; ngăn chặn kịp thời các ý đồ của thế lực thù địch, gây rối an ninh trật tự; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nhằm tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, định hướng, nâng cao kỹ năng sử dụng MXH an toàn để xây dựng ý thức phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mạng MXH cho đoàn viên, thanh niên, thời gian qua, những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu từ các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác định hướng, tuyên truyền công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của các đơn vị trên nền tảng MXH. Song song với đó, các cấp bộ đoàn cũng triển khai nhiều hoạt động phản biện chống lại các thông tin chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối, tung tin bịa đặt, vu khống, vu cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; tạo sức lan tỏa, gắn kết, thu hút hàng ngàn đoàn viên, thanh niên ở khắp địa phương chia sẻ, bình luận về những gương người tốt, việc tốt, nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày; góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân vào Đảng, vào chế độ.

MXH là “con dao hai lưỡi”. Bởi vậy, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên MXH là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đông đảo người dân và cả hệ thống chính trị. Bởi vậy, vẫn cần nhiều hơn nữa những giải pháp, sự quyết tâm và quan trọng hơn cả chính là “lòng yêu nước”, “sự thông thái” của mỗi cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân để góp phần hữu hiệu ngăn chặn các âm mưu phá hoại, chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng...

Lê Phượng