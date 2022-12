Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Chiều 8-12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Văn Diện phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận vào Dự thảo Nghị quyết Đảng ủy quân sự tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 các ý kiến đều thống nhất đánh giá: Năm 2022, mặc dù có những khó khăn chi phối, song Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm đề ra; tình hình tư tưởng, chính trị nội bộ ổn định; công tác tham mưu, phối hợp được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được thực hiện nghiêm túc; chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ chặt chẽ, chất lượng tốt; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao. Năm 2022 có 9 đơn vị được đề nghị Quân khu, tỉnh tặng Cờ Thi đua; Bộ CHQS tỉnh được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, dự thảo nghị quyết đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực tham mưu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh; nắm chắc tình hình, phối hợp xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2023, tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và chất lượng thực hiện các quy chế lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ”.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Ngọc Hà phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Ngọc Hà ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2022, đặc biệt trong công tác quân sự quốc phòng có nhiều mặt dẫn đầu trên địa bàn Quân khu. Đồng thời cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt, có nhiều đóng góp vào những kết quả chung của Quân khu.

Tại hội nghị, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Ngọc Hà đã phân tích, làm rõ thêm về tình hình quốc tế, khu vực và trong nước thời gian tới và đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đồng chí lãnh đạo Quân khu thời gian qua luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ phong trào của tỉnh nói chung và LLVT Thanh Hóa nói riêng. Đồng thời, nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 và thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ trên cương vị công tác được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế đã được Đảng ủy quân sự tỉnh chỉ ra.

Về nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các lực lượng dự báo sát đúng tình hình, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt triển khai các Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của Quân khu về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, thực hiện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, không để “dịch chồng dịch” và kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; các cơ quan đơn vị tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với đảm bảo an ninh. Quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và tổ chức hoạt động các khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở đến tỉnh. Đảng ủy quân sự cần phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, tuyển chọn bàn giao đủ 3.500 thanh niên nhập ngũ, bảo đảm an toàn không để loại trả, bù đổi. Tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp Nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng để bám nắm, dự báo tình hình trọng tâm là tuyến phía tây, tuyến biển, khu kinh tế và các địa bàn trọng điểm. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện huấn luyện bảo đảm đồng bộ chuyên sâu, đúng phương châm, nguyên tắc hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập 8 huyện và các hội thi, hội thao trong lực lượng.

Đối với việc lãnh đạo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung hình thức, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động, các phong trào của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; thực hiện nền nếp, hiệu quả ngày chính trị, văn hóa tinh thần. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an toàn thông tin mạng…

Về công tác xây dựng Đảng bộ quân sự, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị cần quán triệt nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy quân khu về xây dựng “chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, gắn với đó là kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu người đứng đầu… Trước hết, các lực lượng vũ trang trong tỉnh cần chủ động phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn; duy trì nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ nhất là các ngày lễ kỷ niệm lớn; tổ chức đón Xuân, vui Tết Quý Mão “Vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

