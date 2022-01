Đảng bộ xã Xuân Lai tập trung thực hiện khâu đột phá về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả khâu đột phá của huyện Thọ Xuân và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lai (Thọ Xuân) về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, trong đó chú trọng chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, treo biển quảng cáo, tập kết vật liệu xây dựng... làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, mỹ quan đô thị của xã.

Cán bộ xã Xuân Lai (Thọ Xuân) trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác giải tỏa, mở rộng đường liên thôn trên địa bàn xã.

Tuyến đường tỉnh 506B chạy qua địa bàn xã Xuân Lai với chiều dài khoảng 1km. Trước đây, các hộ dân thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Để khắc phục, Đảng ủy, UBND xã Xuân Lai đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo và tổ chức đợt ra quân nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã. Đợt ra quân được thực hiện từ ngày 2-12 với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội như: ủy ban MTTQ xã, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, lực lượng công an xã... Trước khi tiến hành ra quân, đảng ủy, UBND xã đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, trong đó trọng tâm là rà soát, thống kê các cá nhân, hộ gia đình vi phạm hành lang an toàn đường bộ, sử dụng không đúng quy hoạch; tổ chức hội nghị đối thoại và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo pa nô, áp phích, băng zôn, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh các văn bản pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, về bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ... đến đông đảo các hộ dân. Vì vậy, các hộ dân nằm trên trục đường tỉnh 506B thuộc địa phận xã đã đồng tình và thống nhất cao với chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trước khi tiến hành giải tỏa, các lực lượng chức năng của xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, chuyển dọn chướng ngại vật, hàng hóa tập kết kinh doanh trong phạm vi hành lang an toàn giao thông. Đồng thời, các lực lượng chức năng của xã cũng tăng cường phối hợp và tập trung huy động phương tiện, kiên quyết tháo dỡ các trường hợp vi phạm về biển quảng cáo, mái che lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, giải tỏa chợ cóc, các điểm tập kết vật liệu xây dựng, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn giao thông... Kết quả, chỉ sau 1 tuần ra quân, toàn xã đã cơ bản giải tỏa xong các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông của các hộ dân với hơn 1.000m2 bán bình, lều quán; chặt, đốn một số cây cối ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông và thu dọn đất, đá, các chướng ngại vật trên các vỉa hè, cũng như các chướng ngại vật làm che khuất tầm nhìn đối với người tham gia giao thông.

Xuân Lai là xã duy nhất trên địa bàn huyện Thọ Xuân không thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bởi vậy, trước sự xuống cấp nghiêm trọng về hạ tầng giao thông, nghị quyết đại hội đảng bộ xã đã đề ra mục tiêu, quyết liệt thực hiện tốt khâu đột phá này, trong đó dễ nhận thấy nhất là các tuyến đường chính của xã đã và đang được xã đầu tư, mở rộng; đã quy hoạch cụm khu dân cư mới với 27 ha và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị được quy hoạch, đầu tư theo từng giai đoạn... Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Hóa, chủ tịch UBND xã, cho biết: Để đẩy mạnh phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng xã Xuân Lai lên phường, cùng với việc thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, Đảng bộ xã Xuân Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các hạng mục công trình trọng tâm khác như: thực hiện 14 tuyến giao thông của xã, thôn với tổng mức đầu tư khoảng 51 tỷ đồng; 6 tuyến giao thông trọng điểm của xã liên kết với các thôn tổng mức đầu tư khoảng 17 tỷ đồng... Trước đó, từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, xã đã triển khai thực hiện khoảng 10 công trình với tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ đồng. Cùng với kế hoạch đầu tư cho hạ tầng giao thông, xã đang tiếp tục triển khai kế hoạch vốn đầu tư trên các lĩnh vực thủy lợi, xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật với 14 công trình, dự án; lĩnh vực văn hóa, xã hội với 6 công trình, dự án; lĩnh vực khác 3 công trình, dự án...

Bài và ảnh: Phương Lệ