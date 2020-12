Đảng bộ xã Thọ Hải tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém

Nông dân xã Thọ Hải (Thọ Xuân) thi đua sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém từ trước và những hạn chế, yếu kém mới phát sinh, thời gian qua, Đảng bộ xã Thọ Hải (Thọ Xuân) đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài và mới phát sinh đã được phân tích, làm rõ, Đảng ủy xã Thọ Hải tiến hành tổ chức hội nghị đảng ủy để kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đồng thời nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo để xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế. Tại hội nghị, đảng ủy đã nghiêm túc chỉ ra các nội dung còn tồn tại, hạn chế, cụ thể đó là: Công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền chưa thật sự cương quyết, chưa linh hoạt, sáng tạo trong một số công việc dẫn đến hiệu quả trên một số lĩnh vực đạt thấp. Lãnh đạo phát triển kinh tế vẫn đạt thấp hơn so với kế hoạch, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, tích tụ ruộng đất còn chậm; tổng đàn gia súc, gia cầm trong Nhân dân giảm với số lượng lớn, chưa có trang trại. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa thường xuyên. Chỉ đạo phát triển trang trại, phát triển doanh nghiệp chưa tốt, số doanh nghiệp thành lập mới đạt thấp. Các tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để; tình trạng nghiện hút, trộm cắp vặt vẫn còn xảy ra... Nhận diện rõ những tồn tại trên, từ đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cụ thể từng việc, từng nội dung, tập thể các đơn vị và người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động giải quyết các vướng mắc trong dân, những việc cần làm ngay.

Đơn cử như đối với nội dung lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền chưa thật sự cương quyết dẫn đến hiệu quả trên một số lĩnh vực đạt thấp như phát triển kinh tế vẫn đạt thấp hơn so với kế hoạch, ban chấp hành đảng bộ, UBND, ban chỉ đạo sản xuất xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy các chi bộ, các đơn vị thôn, HTX dịch vụ nông nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp, dự báo tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng, tổ chức các lớp tập huấn về khoa học - kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Tạo cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nhân tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất cơ giới hóa, đồng bộ hóa, xây dựng thương hiệu vùng rau an toàn, chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm, thực hiện dự án mạ khay, máy cấy, sản xuất lúa giống. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, đoàn viên vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội Thọ Xuân, triển khai có hiệu quả chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn. Xúc tiến việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, phát động toàn dân sử dụng các loại giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, như: ngô biến đổi gen, lúa chất lượng cao, mía cao sản, rau màu cao cấp, cây dược liệu vùng bãi...

Đảng ủy cũng tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị thường xuyên tuyên truyền tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội, tích cực tuần tra canh gác ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng gây mất an ninh trật tự, các đối tượng trộm cắp. Đến nay, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương cơ bản ổn định, không có vụ việc lớn, nóng xảy ra trên địa bàn.

Nhằm tiếp tục tạo chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Thọ Hải đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số nội dung vẫn còn tồn tại, hạn chế như: siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phát huy hiệu quả hoạt động của ban công tác mặt trận thôn và các chi hội, chi đoàn ở thôn...

Lưu Kiệt