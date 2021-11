Đảng bộ xã Ngọc Sơn đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát cơ sở

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đến nay, xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc) đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt kinh tế - xã hội. Một trong những dấu ấn đậm nét là sự quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở địa phương.

Mô hình trang trại tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao của hộ gia đình anh Bùi Văn Đồng, thôn Thanh Sơn.

Đồng chí Phạm Văn Đồng, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, cho biết: Những năm qua, Đảng ủy xã Ngọc Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong phát triển kinh tế. Đảng ủy đã vận dụng, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh, huyện về lãnh đạo phát triển kinh tế phù hợp, sát với điều kiện thực tiễn ở địa phương, xây dựng những giải pháp thiết thực, phù hợp trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Thay vì triển khai nhiệm vụ chung chung, đảng bộ tập trung đưa ra các giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn nhiệm vụ ở xã; đồng thời, giao nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách từng hộ dân, đồng nghĩa với việc vận động, giúp đỡ bà con chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Những khó khăn, vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất, phát triển kinh tế được cán bộ, đảng viên tiếp thu, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo cấp trên. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân mạnh dạn chuyển đổi đất lúa kém năng suất sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao theo mô hình liên doanh, liên kết; vận động, kêu gọi doanh nghiệp, HTX đầu tư xây dựng mô hình rau sạch, hệ thống nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP, trên tổng diện tích 16,4 ha; duy trì hoạt động ổn định 5 trang trại, 15 gia trại... Điển hình như trang trại tổng hợp của gia đình anh Bùi Văn Đồng, thôn Thanh Sơn, trồng hơn 2.000 gốc bưởi da xanh, chăn nuôi dê, gà, chim bồ câu... cho nguồn thu 400 - 500 triệu đồng/năm; hay trang trại tổng hợp của gia đình anh Trần Văn Thuần, thôn Minh Lâm có hơn 2.000 gốc cam Canh, 500 gốc cam Xã Đoài, 500 gốc cam lòng vàng... cho nguồn thu 500 - 600 triệu đồng/năm. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo, vận động Nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để mở rộng các ngành nghề, phát triển dịch vụ, thương mại và tiểu - thủ công nghiệp. Hiện trên địa bàn xã có 41 hộ hoạt động trong các ngành nghề như: đóng đồ mộc, sửa chữa xe máy, sản xuất gạch không nung, chế biến tinh bột nghệ, bột sắn dây, chế biến phụ phẩm nông nghiệp; 82 hộ sản xuất, kinh doanh, buôn bán đang hoạt động hiệu quả; hơn 1.000 lao động làm việc tại các công ty, nhà máy...

Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát cơ sở, những năm qua, kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ổn định, nâng cao; hệ thống đường, trường, trạm, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư, cải tạo, đáp ứng nhu cầu của người dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), giai đoạn 2015-2020, xã đã huy động Nhân dân đóng góp xây dựng 22,2 km đường điện chiếu sáng, bê tông hóa 26,4 km đường giao thông, xây mới 4 nhà văn hóa thôn... tổng kinh phí là 136,1 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 95,8 tỷ đồng (bao gồm cả giải tỏa vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, đóng góp tiền, vật liệu và ngày công lao động). Năm 2019, xã Ngọc Sơn đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến nay, Chương trình XDNTM ở Ngọc Sơn đã bước vào giai đoạn mới là giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Hiện xã đang tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả các tiêu chí: giao thông; tổ chức sản xuất; vườn hộ; môi trường và an toàn thực phẩm, phấn đấu năm 2025 có từ 2 thôn trở lên đạt thôn kiểu mẫu và xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Hoài Linh