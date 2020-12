Đảng bộ huyện Hà Trung đưa nghị quyết vào cuộc sống

Mô hình trồng hoa huệ cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Hà Sơn (Hà Trung).

Tháng 8 vừa qua, Đảng bộ huyện Hà Trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội, công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội được triển khai thực hiện đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ban chuyên môn của huyện Hà Trung tới người dân.

Theo đó, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Hà Trung phấn đấu tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm giữ mức 58 nghìn tấn; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/năm. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đạt 100%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 15% trở lên. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu 26%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1% trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 80% trở lên...

Để đảm bảo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả và tạo sự đồng thuận cao, Huyện ủy xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đảng ủy, UBND xã, thị trấn, chi bộ trực thuộc và đảng viên. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao hoặc theo hướng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, thế mạnh và công nghệ hiện đại, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế du lịch. Gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân; trước năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM, đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí Đô thị loại IV.

Đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, cho biết: Ngay sau đại hội, Đảng bộ đã khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống với quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân sẽ thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tế. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Huyện ủy giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các phòng, ban chuyên môn huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn để tiếp tục tổ chức sâu, rộng tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp xuống triển khai tuyên truyền, học tập tại các xã. Ngoài ra, hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng hóa như: qua mạng xã hội, các ấn phẩm báo chí, hệ thống loa phát thanh... Nhờ đó, người dân cơ bản nắm bắt các mục tiêu, định hướng phát triển của huyện nhiệm kỳ 2020-2025; thể hiện rõ quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội mới nhưng không ít khó khăn, thách thức, từ sự chủ động, đoàn kết, nhất trí và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ vừa qua, tin tưởng Hà Trung sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, xây dựng huyện từng bước phát triển bền vững.

Phan Nga