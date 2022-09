Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Nga Sơn

Chiều 28-9, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các ĐBHQ tỉnh Thanh Hóa khóa XV: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Nga Sơn trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa với cử tri huyện Nga Sơn.

Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; lãnh đạo các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu IV; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo cùng cử tri huyện Nga Sơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV; ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trả lời những ý kiến, kiến nghị liên quan đến huyện Nga Sơn.

ĐBQH Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

ĐBQH Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trả lời những ý kiến, kiến nghị liên quan đến huyện Nga Sơn.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cử tri huyện Nga Sơn đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề tại địa phương tới các ĐBQH, như: Cần điều chỉnh chức danh văn phòng thống kê ở xã, thị trấn; nâng cấp tuyến đê tả sông Lèn đoạn qua xã Nga Thạch; nghiên cứu, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 524.

Cử tri huyện Nga Sơn phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Đề nghị đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nga Sơn; có giải pháp về việc giảm học phí đối với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Tại hội nghị tiếp xúc, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo, giải trình và tiếp thu các ý kiến của cử tri huyện Nga Sơn đề xuất, kiến nghị liên quan đến những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND tỉnh giải quyết.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH, đồng thời trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, những vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại tướng Lương Cường bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, việc thực thi chính sách an sinh xã hội của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện Nga Sơn, cũng như việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường phát biểu ý kiến tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại tướng Lương Cường khẳng định: Những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực, phản ánh những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống ở cơ sở đang đặt ra. Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cử tri huyện Nga Sơn tham dự tại hội nghị.

Đại tướng Lương Cường tin tưởng với những thời cơ và vận hội mới, sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn và sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa sẽ có bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Quốc Hương