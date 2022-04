Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và nói chuyện với H ội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và nói chuyện với Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá

Chiều 26-4, Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XV đã đến thăm và nói chuyện với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hoá nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2022)

Lãnh đạo Quân khu IV và đại diện lãnh đạo các cơ quan của Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng đi có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu IV; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính uỷ Quân khu IV, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu IV.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu.

Về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Lê Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và một số đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang trong tỉnh và lãnh đạo Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa Đinh Tiên Phong trình bày báo cáo kết quả công tác Hội.

Sau hơn 30 năm thành lập, các thế hệ hội viên Hội CCB tỉnh Thanh Hoá luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, của Trung ương hội, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của hội, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên. Cùng với đó, các cấp Hội CCB tỉnh Thanh Hoá đã đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, tuyên truyền vận động hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh Thanh Hoá ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại Tướng Lương Cường gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Thanh Hoá - những đồng đội đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại ngũ, nay chuyển sang làm việc ở môi trường mới.

Qua nghe báo cáo của Hội CCB tỉnh Thanh Hoá, Đại tướng Lương Cường phấn khởi tự hào trước những thành tích và kết qủa nổi bật mà Hội CCB tỉnh Thanh Hoá đạt được kể từ ngày thành lập đến nay, trong đó Đại tướng ghi nhận: Trong điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, nhiều hội viên sức khoẻ suy giảm do mang trên mình di chứng của chiến tranh, song các hội viên CCB vẫn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm làm tế giỏi và làm giàu hợp pháp; phối hợp thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các đơn vị tổ chức giáo dục lòng yêu nước, truyền thụ cảm hứng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các thế thệ CCB tỉnh Thanh Hoá cũng luôn gương mẫu trong xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hoá và tham gia giữ gìn an ninh - trật tự ở cơ sở, góp phần quan trọng cho tỉnh Thanh hoá thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, thực hiện tốt công tác đối ngoại và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, được các cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân tin yêu.

Đại tướng mong rằng, trong thời gian tới, các cấp Hội CCB tỉnh Thanh Hoá tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt là giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới, thực sự là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Đại tướng Lương Cường đã thông tin đến Hội CCB tỉnh Thanh Hoá về tình hình thế giới, khu vực và trong nước có tác động đến công tác quốc phòng - an ninh và đời sống kinh tế - xã hội, về đường lối quân sự quốc phòng và một số nhiệm vụ Quân đội Nhân dân đang thực hiện trong bối cảnh hiện nay.

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Cường đã tặng quà cho cơ quan Hội CCB và các đơn vị: Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá và hội CCB các huyện, thị xã, thành phố.

