Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII tổ chức phiên trù bị

Chiều 1-12, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh phiên họp trù bị đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII.

Dự phiên trù bị có các đồng chí: Nguyễn Thị Hải Vân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; đại diện Ban Gia đình - Xã hội, Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại phiên trù bị, dưới sự điều hành của đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVII, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua nội quy, quy chế Đại hội và Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tiếp nhận hỗ trợ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” của đại diện Hội LHPN thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc.

Trong khuôn khổ phiên trù bị Đại hội, Hội LHPN tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình ủng hộ “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” năm 2021, đăng ký‎‎‎ thực hiện trong năm 2022 và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Đại diện các huyện ven biển trao biển hỗ trợ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”

Thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động ngày 28-8-2021, nhằm kêu gọi, huy động các nguồn lực ủng hộ các phần quà hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội, hội viên và nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh tham gia ủng hộ đạt 9,1 tỷ đồng tương đương 30.340 suất quà kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tiếp nhận hỗ trợ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” của Hiệp hội Doanh nghiệp nữ tỉnh.

Năm 2022, tiếp tục thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” gắn với Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN tỉnh đã phát động và được các cấp Hội, nhà hảo tâm đã đăng ký 24.570 suất quà với tổng trị giá 7 tỷ 350 triệu đồng; nhận đỡ đầu 632 trẻ mồ côi.

Đại biện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã tiếp nhận biển trao kết quả thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” năm 2021 và tiếp nhận đăng ký‎ thực hiện chương trình gắn với Chương trình “Mẹ đỡ đầu” năm 2022 của các đơn vị cụm và đơn vị trực thuộc Hội.

Ngày mai (2-12) Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

Lê Hà