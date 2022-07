Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Đông Sơn lần thứ VII

Sáng 8-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; lãnh đạo huyện Đông Sơn cùng 122 đại biểu đại diện cho 6.340 hội viên CCB trong toàn huyện.

Hội CCB huyện Đông Sơn đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB huyện Đông Sơn đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành 10/10 chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để hội viên nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động; tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hiệu quả vào nghị quyết thường kỳ của cấp ủy đảng và văn kiện đại hội đảng các cấp; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những hội viên đủ điều kiện bổ sung vào bộ máy của đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đã có 206 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp, 119 hội viên được bầu vào HĐND các cấp xã, cấp huyện.

Các đại biểu dự đại hội.

Trong phong trào phát triển kinh tế, Hội CCB huyện đã nhận ủy thác với các ngân hàng hơn 32 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Thường trực Huyện hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng duy trì kiểm tra, giám sát việc sử vốn vay bảo đảm đúng quy định, phát huy hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có gần 20 doanh nghiệp, 104 trang trại, gia trại cho CCB làm chủ, tạo việc làm cho nhiều hội viên và con em CCB. Với sự giúp đỡ của tổ chức hội, sự nỗ lực vươn lên của hội viên, toàn huyện chỉ còn 1 hội viên CCB nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội (chiếm 0,016%), hộ khá và giàu tăng lên 60,8%; 14/14 xã, thị trấn không còn hội viên CCB nghèo đa chiều.

Đồng chí Dương Đình Hội, Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2017-2022 trình bày báo cáo kiểm điểm tại Đại hội.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội CCB huyện được cấp ủy, chính quyền giao thực hiện 2 tiêu chí về giao thông nông thôn và an ninh - trật tự. Thực hiện tiêu chí giao thông thôn nông, Hội CCB đã vận động hội viên và Nhân dân hiến đất mở rộng, nâng cấp được 164,2 km đường giao thông; hiến 117.702 m2 đất ở và canh tác; huy động đóng góp 65.056 ngày công làm đường giao thông; vận động xây dựng “Tường rào thoáng” được hơn 109 km. Thực hiện tiêu chí an ninh - trật tự, Hội CCB đã phối hợp với công an thực hiện chương trình phối hợp “Hội CCB tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, gìn giữ an ninh - trật tự trên địa bàn”, “Nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng”. Trong 5 năm, Hội CCB các cấp đã cung cấp 112 tin quan trọng cho cơ quan chức năng xử lý; phối hợp với công an cơ sở thực hiện 284 lần tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh - trật tự; nhận giáo dục, cảm hóa 172 đối tượng lầm lỗi tại địa phương và đã cảm hóa thành công 89/172 đối tượng.

Đại biểu dự Đại hội.

Hội CCB các cấp cũng đã phối hợp với Đoàn thanh niên và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan quân sự cùng cấp tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ và tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, Đội ở cơ sở. Trong 5 năm, đã tổ chức được 162 buổi nói chuyện truyền thống cho 27.244 lượt thanh thiếu niên, bồi dưỡng và giúp đỡ 328 đoàn viên kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện Đông Sơn đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, 90% hội viên trở lên được quán triệt, học tập kịp thời, đầy đủ nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước; 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội theo quy định; hàng năm có 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu không còn hộ gia đình CCB nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới mức bình quân chung của huyện; nâng số gia đình hội viên có mức sống khá và giàu lên 70% trở lên…

Để hoàn thành thắng lợi 10 chỉ tiêu chủ yếu, Đại hội đã đề ra nhiều nhóm giải pháp lớn để triển khai thực hiện.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 7 đồng chí.

Ban Chấp hành Hội CCB huyện Đông Sơn khóa VII ra mắt nhận nhiệm vụ.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội CCB huyện Đông Sơn.

Tố Phương