Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh

Sáng 4-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh; Hoàng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị huyện Như Thanh

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với điểm cầu tại Trung tâm hội nghị huyện và 14 điểm cầu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Thanh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri huyện Như Thanh dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng và ước thực hiện năm 2021; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới cử tri huyện Như Thanh dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Cử tri huyện Như Thanh đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 10 tháng năm 2021, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cử tri thị trấn Bến Sung trình bày ý kiến, kiến nghị gửi tới đại biểu HĐND tỉnh.

Trong không khí cở mở, thẳng thắn, cử tri huyện Như Thanh đã phản ánh, kiến nghị các vấn đề như: Đề nghị đẩy nhanh quá trình tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân; chính sách hỗ trợ đối với người dân bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19; nâng cấp các tuyến đường liên xã, liên thôn tại các xã vùng sâu, vùng xa để bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ; chấn chỉnh tình trạng xe ô tô chở quá tải làm hư hỏng một số tuyến đường tỉnh, đường liên xã, gây mất an toàn giao thông.

Cử tri xã Mậu Lâm kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Khẩn trương di dời 8 cây cột điện và nâng cấp trạm biến áp tại xã Yên Thọ; khắc phục tình trang điện yếu không bảo đảm sinh hoạt tại các xã Hải Long, Thanh Kỳ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm biến áp 110 kV huyện Như Thanh hoàn thành vào quý III năm 2022, sửa chữa nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định; một số vấn đề liên quan đến dự án nạo vét cát hồ Mậu Lâm; công trình xây dựng Trung tâm thương mại tại thị trấn Bến Sung chậm tiến độ…

Lãnh đạo huyện Như Thanh giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri phản ánh, kiến nghị.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Như Thanh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền của địa phương.

Thay mặt tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh đã tiếp thu ý kiến của cử tri để tổng hợp, gửi tới Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Mạnh Cường